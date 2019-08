Konzerte, Vortragsabend und der Stadtwerkelauf : Ausflugtipps: Das erwartet Sie diese Woche im Kreis Pinneberg

shz.de gibt Tipps für die Woche: In der Region locken zahlreiche Veranstaltungen.

von Lars Zimmermann

26. August 2019, 10:00 Uhr

Montag, 26. August

Theater: Noch bis zum 31.August dauern die Theatertage des Forum Theaters Pinneberg. Bis dahin ist im Rathaus ein abwechslungsreiches Programm zu sehen, das den Besuchern die Arbeit des Amateur-Theatervereins näherbringen soll. Am 26. August präsentiert sich das Forum Theater ab 19.30 Uhr.

Dienstag, 27. August

Kopfkino: Die Wild Flower Gang präsentiert ab 20 Uhr in ihrer Kinoreihe in der KulturSchusterei Barmstedt (Am Markt 16) Dokumentarfilme zu umweltrelevanten Themen. Im Anschluss ist der Tresen geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 28. August

Natur-Impressionen: Die Ausstellung Natur-Impressionen mit Werken von Isabel Calderon kann ab 9 Uhr im Wedeler Reepschlägerhaus besichtigt werden. Der Eintritt ist für alle Besucher frei.

Vortragsabend: „Familie im Fokus: Neue Impulse - Chancen und Herausforderungen für Familien“ ist ab 18.30 Uhr der Titel eines Vortragsabends im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Regio Kliniken und der VHS Pinneberg. Mit dem Thema beschäftigt sich in Meusel’s Landdrostei in Pinneberg (Dingstätte 23) Spiegel-Bestseller-Autorin Mareike Krügel. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 29. August

Lesevergnügen: Vorlesespaß für Kinder, 15.30 Uhr, Stadtbücherei Quickborn (Bahnhofstraße 100), für Kinder von 3 bis 5 Jahren.

Comedy: Rolands Comedy-Show, 20.30 Uhr auf dem Wedeler Theaterschiff Batavia. Karten kosten 20 Euro. Tickets gibt es auf der Webseite.

Freitag, 30. August

Konzert: Cajunmusik mit MaCajun, 20.30 Uhr auf dem Wedeler Theaterschiff Batavia. Karten kosten 16 Euro. Tickets gibt es hier.

Segeltörn: „Segelsetzen auf der Nebenelbe“, 14.30 bis 18.30 Uhr, Bootstour, Start am Anleger Hafen Elmshorn (Südufer/Hafenstraße), Kosten: 40 Euro.

Sonnabend, 31. August

Lesevormittag: „Der Bücherwurm liest vor“ heißt es von 11 bis 11.45 Uhr in der Pinneberger Buchhandlung Bücherwurm (Dingstätte 24). Der Eintritt ist frei. Wer selbst vorlesen möchte, kann sich unter Telefon (04101) 23211 mit dem Bücherwurm in Verbindung setzen.

Fahrradtour: Radtour „Dahliengarten“, Ziel ist der Volkspark Hamburg. Treffpunkte: Drostei Pinneberg (14 Uhr), Rellinger Kirche (14.15 Uhr), Rathaus Halstenbek (14.30 Uhr). Anmeldungen für die Tour sind unter Telefon (0151) 25822603 möglich.

Sonntag, 1. September

Laufveranstaltung: Beim Pinneberger Stadtwerkelauf bewältigen die Teilnehmer einen Rundkurs durch die Pinneberger City mit Start und Ziel an der Drostei. Der erste Startschuss fällt um 10 Uhr. Zur Auswahl stehen vom Schnupperlauf mehr als 1000 Meter bis zur Langstrecke über zehn Kilometer fünf verschiedene Distanzen.

Literaturnachmittag: Literaturcafé, 15 Uhr, Gartensäle der Landdrostei Pinneberg (Dingstätte 23), Autorin Amelie Fechner trägt Alltagslyrik aus ihren Gedichtbänden vor. Die Lesung wird begleitet von Gitarrenmusik, gespielt von der Konzertgitarristin Hilke Billerbeck. Der Eintritt ist für alle Besucher frei.

Konzert: Musik von der Old Merry Tale Jazz Band, 11 Uhr, Theater Wedel (Rosengarten 9). Tickets kosten 17,50 Euro und können online gebucht werden.