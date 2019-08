Open-Air-Kino, Theater, Kabarett und Knallerbsen : Ausflugtipps: Das erwartet Sie diese Woche im Kreis Pinneberg

shz.de gibt Tipps für die Woche: In der Region locken zahlreiche Veranstaltungen.

von Lars Zimmermann

19. August 2019, 10:00 Uhr

Montag, 19. August

Konzert: Veranstaltung der Konzertreihe 12x19, 19 Uhr, Rellinger Kirche (Hauptstraße 29), auf dem Programm stehen berühmte Opern und Ouverturen von Mozart, Beethoven undTschaikowsky. Kantor Oliver Schmidt spielt auf Klavier und Orgel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Konzert: Junges Forum Drostei, 19.30 Uhr, Laura van der Heijden und Peter Limonov präsentieren in der Drostei in Pinneberg (Dingstätte 23)Werke von Kodaly, Schostakowitsch, Schumann und Chopin. Tickets sind ab 3 Euro erhältlich.

Stoppelmarkt: Abschluss des Barmstedter Stoppelmarkts: Die Innenstadt von Barmstedt verwandelt sich ab 14 Uhr noch einmal in eine Fest- und Partymeile mit einem vielfältigen Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten sowie bunten Marktständen und Fahrgeschäften.

Dienstag, 20. August

Hilfe für Demenzkranke: 10 bis 16 Uhr, Seminar der Alzheimer Gesellschaft Pinneberg zum Thema „Tablets in der Kommunikation und Aktivierung von Menschen mit Demenz“ in Elmshorn (Hamburger Straße 160). Kosten: 75 Euro. Anmeldungen sind unter Tel. (04121) 842331 möglich.

Donnerstag, 22. August

Open-Air-Kino: Drei echte Kino-Highlights warten auf die Besucher beim Pinneberger Open-Air-Kino vom 22. bis zum 24. August. Zum Start des Festivals auf dem Drosteiplatz ist am Donnerstag, 22. August, „Der Vorname“ zu sehen. Am Freitag folgt das Rassismus-Drama „Green Book – Eine besondere Freundschaft“. Zum Abschluss am Sonnabend, 24.August, läuft „25 km/h“ – ein Roadmovie über zwei Brüder, die während ihres Trips mit dem Mofa wieder zueinanderfinden. Der Eintritt ist frei. Beginn ist immer um 21 Uhr.

Theatertage: Das Pinneberger Forum Theater startet in die ersten Theatertage der Stadt. Vom 22. bis zum 31. August ist im Rathaus ein abwechslungsreiches Programm zu sehen, das den Besuchern die Arbeit des Amateur-Theatervereins näherbringen soll. Zu den offenen Veranstaltungen gehört die Eröffnung am ersten Tag mit einer Messe von 19 bis 21 Uhr im Ratssaal, Bismarckstraße 8.

Freitag, 23. August

Kabarettabend: Kabarett mit Peter Vollmer, 20.30 Uhr, auf dem Wedeler Theaterschiff Batavia. Das Programm heißt „Es gibt ein Leben über 50!“. Karten kosten 22 Euro.

Sonnabend, 24. August

Lesevormittag: „Der Bücherwurm liest vor“ heißt es von 11 bis 11.45 Uhr in der Pinneberger Buchhandlung Bücherwurm (Dingstätte 24). Der Eintritt ist frei. Wer selbst vorlesen möchte, kann sich unter Tel. (04101) 23211 mit dem Bücherwurm in Verbindung setzen.

Spiel-i-othek: Sommerfest der Spiel-i-othek, 15 bis 18 Uhr, Spiel-i-othek Quickborn (Am Freibad 11).Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 25. August

Flohmarkt: Schnäppchenjäger können von 8 bis 16 Uhr beim Adler-Flohmarkt an der Wohnmeile Halstenbek (Seemoorweg 3) nach Angeboten Ausschau halten.

Radtour in den Stadtpark: 11 Uhr, Treffpunkt Drostei Pinneberg (Dingstätte 23), Ziel ist der Stadtpark Hamburg. Dort ist ein Picknick geplant. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Konzert: Die Lebenshilfe-Band „Rosi und die Knallerbsen“ tritt ab 11 Uhr im Pinneberger Rosengarten auf und zeigt, dass Knallerbsen unberechenbar sind und Spaß machen. Der Eintritt ist frei.