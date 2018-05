Ausflug: Senioren blicken hinter die Theater-Kulissen

von René Erdbrügger

03. Mai 2018, 12:53 Uhr

Was auf der Bühne geschieht, kann man am besten in den Zuschauerreihen 7, 8 und 9 verfolgen. Das erfuhren die Mitglieder der Senioren-Union Pinneberg bei ihrem Besuch im Thalia-Theater in Hamburg. Die Senioren wurden durch die Werkstätten des Theaters geführt, in denen Kulissen, Kostüme und Accessoires hergestellt werden. Sie sahen, wie Holz kunstvoll geformt und bemalt wird, damit es auf der Bühne wie Beton, rostiges Metall, Fels oder Mauerwerk aussieht.