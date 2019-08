Ausflüge mit dem Seniorenkreis

Avatar_shz von

30. August 2019, 16:18 Uhr

Hörnerkirchen | Noch freie Plätze gibt es für etliche Veranstaltungen, die der Seniorenkreis Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in den kommenden Wochen und Monaten anbietet. Zu den beliebtesten Angeboten gehören die Theaterabende mit der Elmshorner Speeldeel. Eigentlich wollten die Schauspieler am 9. November die Bühne im Landhaus Mehrens entern. Doch aufgrund von Terminkollisionen verschiebt sich der Termin. „Wir haben die Speeldeel nun schon am Sonnabend, 2. November, zu Gast“, erklärt Heike Jensen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Johannes organisiert sie das Seniorenkreis-Programm.

„Noch weitere Teilnehmer können sich für unseren bunten Grillnachmittag am Dienstag, 24. September, im Landhaus Mehrens anmelden“, sagt Heike Jensen. Los geht es um 15 Uhr, das Dabei sein kostet elf Euro pro Person. Am 3. Oktober gibt es ein Kohlbüfett im Landhaus. Start: 11 Uhr, Kosten: 17,50 Euro pro Person. Zwei Tage später, am 5. Oktober, lädt das Landhaus zu einem Krabbenessen ein. Fischfreunde sind für 22,50 Euro ab 11.30 Uhr dabei.