Voting des Tages : Ausflüge in Wintersportgebiete während Corona: Haben Sie Verständnis für die Tagestouristen?

04. Januar 2021, 18:00 Uhr

Seit Tagen appelliert Michael Beckmann, Bürgermeister von Winterberg, an die Menschen, die in die verschneiten Ski-Gebiete ins Sauerland kommen wollen: "Bleibt zuhause!" Weil die Tagesausflügler sogar ein Betretungsverbot ignorierten, sperrte die Polizei am Sonntag wichtige Zufahrtsstraßen ab. Die Sperrungen am Sonntag führten den Angaben zufolge jedoch teilweise zu einer Verlagerung des Wintersports in angrenzende Gebiete.

Ausflüge in Wintersportgebiete während Corona: Haben Sie Verständnis für die Tagestouristen? Ja, irgendetwas muss man an den freien Tagen unternehmen. Ja, aber nur, wenn sie sich an die Corona-Regeln und wenig frequentierte Orte aufsuchen. Nein, die Menschen sollten zu Hause bleiben. zum Ergebnis

