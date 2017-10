Region Pinneberg in Kürze : +++ Aus für Kleiderkammer +++ Radweg an der L75 wird saniert +++ Bestsellerautorin in Elmshorn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Ute Springer 1 von 1

Bönningstedt Mit einem Schreiben des Kreisbauamts ist die Nutzung des Kellers im Bönningstedter Alten Amtsgebäudes als Kleiderkammer Geschichte: Die Nutzung sei ungenehmigt und gegebenenfalls unzulässig. Erhebliche Brandschutzmängel und ein fehlender zweiter Rettungsweg werden ebenfalls beanstandet. Bürgermeister Peter Liske (BWG) informierte am Donnerstagabend darüber den Bauausschuss und kündigte an, den Betreibern die weitere Nutzung schriftlich zu untersagen.

Barmstedt Nachdem Autofahrer sich seit kurzem über die neue Fahrbahn der L75 in Barmstedt freuen können, wird jetzt auch für Radfahrer und Fußgänger etwas getan: Ab Montag, 16. Oktober, wird der südliche Geh- und Radweg entlang des Spitzerfurth und des Mühlenwegs erneuert. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) mitgeteilt. Auf einer Gesamtlänge von etwa 1200 Metern werde der gesamte Asphaltaufbau erneuert, erklärte LBV-Chef Kai-Uwe Schacht. Sofern die Witterung mitspielt, sollen die Arbeiten am Sonnabend, 28. Oktober, abgeschlossen sein. Der Verkehr werde während der Arbeiten einspurig mit Ampeln an den Baustellen vorbeigeführt, so der LBV. Ortskundigen Verkehrsteilnehmern werde trotzdem empfohlen, den Bereich zu umfahren. „Radfahrer müssen auf die Fahrbahn ausweichen oder den Gehweg nutzen“, sagte Schacht. Der LBV bitte alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis. Die Sanierung werde etwa 75.000 Euro kosten, die das Land komplett trage, so Schacht.

Elmshorn Die Bestsellerautorin Nicole Staudinger kommt am Donnerstag, 19. Oktober, nach Elmshorn. Sie präsentiert ihr Buch „Brüste umständehalber abzugeben“ – und zwar um 19 Uhr im Kollegiumssaal des Rathauses an der Schulstraße. Der Eintritt kostet drei Euro. Die 34-jährige zweifache Mama erhielt vor zwei Jahren die Diagnose Brustkrebs. Karten gibt es im Sanitätshaus Flora Gesundheitszentrum, Schulstraße 50, und bei der Barmer Krankenkasse, Schulstraße 10-12.

Uetersen Mehr als 70 Männer und Frauen aus Uetersen und Umgebung engagieren sich derzeit aktiv im Freiwilligenforum Uetersen. Sie engagieren sich in der Jugend- und Seniorenarbeit, helfen im Haushalt, bei Hausarbeiten und begleiten bei Behördengängen oder dem Einkauf. Der zeitliche Einsatz ist individuell geregelt. Es gibt keine Vorgaben. Seit Anfang Oktober finden die Sprechstunden des Freiwilligenforums nicht mehr in der Diakoniestation, sondern im Rathaus statt. Davon, so Uwe Staack vom Freiwilligenforum, erhoffe man sich mehr Zulauf.

Kreis Pinneberg So selten krankgeschrieben wie die Kreis Pinneberger sind keine anderen Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein. Zu diesem Ergebnis ist der DAK-Gesundheitsreport 2017 gekommen. Dem Papier nach betrug die Ausfallrate im vergangenen Jahr zwischen Elmshorn und Wedel 3,6 Prozent, landesweit 3,9 Prozent. Häufigster Krankheitsgrund waren laut Studie verschiedene Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen oder Bandscheibenvorfälle. Jeder fünfte Ausfalltag entfiel auf dieses Krankheitsbild. Auf Platz zwei standen psychische Erkrankungen. Diese waren im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 14 Prozent gesunken. Ebenfalls zurück gingen unterschiedliche Atemwegserkrankungen wie Bronchitis oder Sinusitis sowie Verletzungen und Vergiftungen. Die Langzeiterkrankungen nahmen indes zu. Waren 2015 noch 3,5 Prozent der Arbeitnehmer 43 oder mehr Tage krankgeschrieben, waren es im vergangenen Jahr 4,1 Prozent.

Holm Der Ausbau der Bundesstraße 431 in Holm geht in die zweite Phase. Ab dem Kreisverkehr bis zum Ortsausgang Richtung Wedel ist ab Dienstag, 17. Oktober, die Strecke eine Woche lang gesperrt. Die Buslinien 489, 589 und 594 werden umgeleitet. Die Linie 594 kann Holm nicht bedienen, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein.

Wedel Für seine neue Produktion hat sich das Theater Wedel einen Filmklassiker aus den 1950er Jahren vorgenommen. Die Verwechslungskomödie „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner feiert am Freitag, 27. Oktober, im Rosengarten 9 Premiere. Die Theaterfassung um den reichen Geheimrat, der im Grandhotel wie ein armer Schlucker behandelt wird, hat in Wedel an Personal hinzugewonnen und wird gleich mit 14 Darstellern gegeben.

Hamburg Wegen Arbeiten für den A7-Ausbau muss die Auffahrt der A23-Anschlussstelle Eidelstedt auf die A7 in Richtung Norden in zwei Nächten der kommenden Woche gesperrt werden: Die Sperrungen erfolgen zu Dienstag und zu Mittwoch, jeweils von 22 bis 5 Uhr. Das teilte das Baukonsortium Via Solutions mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt von der Anschlussstelle Eidelstedt über die Holsteiner Chaussee und Oldesloer Straße zur Anschlussstelle Schnelsen auf die Autobahn 7 in Richtung Norden. Die Sperrungen sind notwenig, um im Bereich der Auffahrtsrampe von der A23 zur A7 ein Fundament zu gießen.

Schleswig-Holstein Wer wissen will, was mit seiner Spende in der Kirche passiert, kann dies jetzt im Internet nachlesen. Die Nordkirche informiere auf der neuen Seite www.kollekten.de, wofür die Sonntagskollekten in den Gottesdiensten der rund 1000 Kirchengemeinden im Norden bestimmt sind, teilte ein Sprecher am Freitag in Schwerin mit. Mehr als 100 Projekte würden vorgestellt, die Kirchengemeinden für Kollekten in ihren Gottesdiensten auswählen können.