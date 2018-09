Aus für Brauerei auf Marktplatz

von René Erdbrügger

28. September 2018, 16:42 Uhr

Dem Pinneberger Tageblatt hatte der Hamburger Unternehmer Jens Stacklies (Foto) es zuerst verraten: Er wird keine gläserne Brauerei in Pinneberg bauen. Im Rat am Donnerstag teilte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) der Politik nun offiziell das Aus dieses Projekts mit. Stacklies, der das Grundstück an der Friedrich-Ebert-Straße 2008 kaufte, aber dort nicht baute, soll zwei Investoren gefunden haben. Die Weihnachtsmärkte wird der Hamburger Unternehmer in Pinneberg weiterhin anbieten.