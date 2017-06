Aufwärmen für Pinnebergs Festival

vergrößern 1 von 4 Foto: pt(3) 1 von 4





Ein musikalisches Beben „erschüttert“ seit 2000 die Stadt Pinneberg. Seitdem gibt es des Wake Up Pi. Ein Festival auf der Drosteiwiese. Mitten in der Innenstadt. Doch dabei geht es keinesfalls um Lärmbelästigung, sondern um das sprichwörtliche Aufwachen. Denn Pinnebergs Kulturlandschaft ist breit gefächtert. Klassik in der Drostei, SummerJazz in der Fußgängerzone und eben auch ein Rockfestival.

Heute ist das Wake up Pi nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Stadt wegzudenken. Das war zu Beginn des Jahrtausends noch anders. Rockbands spielten im Jugendzentrum oder auf kleinen Bühnen am Rande des mittlerweile abgeschafften Stadtfests.

Das Wake up Pi fing an, mit einem zur Bühne umfunktionieren Anhänger. Das ist vorbei. Längst ist die jährliche Freiluftveranstaltung von einer großen, professionellen Bühne geprägt. Etabliert hat sich ein Mix aus überregional bekannten Hauptacts und Künstlern aus der Region, zu denen heute auch Schülerprojekte gehören.

Tausende Fans freuen sich Jahr für Jahr auf das Aufwachen, das dieses Jahr am Sonnabend, 9. September, stattfindet. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es an diesem Freitag, 23. Juni, erstmals eine Warm up Show im Geschwister-Scholl-Haus (GSH), Bahnhofstraße 8. Vier Bands werden auf der Bühne stehen. Als eine der „freshesten Hip-Hop Crews unserer Zeit“ kündigen Joe Ratelbeck und Jens Schmidt die drei Pinneberger Zaett und Sozio feat. Eddie Morra an. Ratelbeck und GSH-Leiter Schmidt organisieren gemeinsam mit anderen Vertretern des Verbunds Schulsozialarbeit und offene Kinder- und Jugendarbeit das Rockspektakel. Auch Pollywog Chieftain geben sich am Freitag die Ehre. Die Hamburger Alternative Metal Band war bereits 2013 beim Wake up Pi dabei. Sängerin Isa überzeugt mit aggressiven Shouts, melancholischem Gesang und energie-geladenen Rock Vocals.

Dritter Act sind Thrashkat, eine fünfköpfige Skate/Pop-Punk Band aus dem Süden Hamburgs. Seit Mitte 2014 schreiben sie mit der Inspiration von Vorbildern wie „Blink-182“, „The Story So Far“, „Gnarwolves“ und „Neck Deep“ eigene Songs. Tiefe Einblicke in die kranke Psyche eines Menschen gewährt die 2016 in Oldenburg gegründete Band „Illusion“. „Illusion vereint technische und zugleich groovige Downtuning Riffs mit progressiven Synthies, die einerseits harte, düstere Parts, andererseits tiefgründige, melodische Refrains ergeben“, sagt Schmidt. Konzertbesucher ab 14 Jahren sind eingeladen, sich am Freitag für Pinnebergs großes Rockspektakel aufzuwärmen. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro.

von Felicitas Mertin

erstellt am 20.Jun.2017 | 16:12 Uhr