Wolfgang-Borchert-Gymnasium : Aufnahmestopp am Halstenbeker Gymnasium: Eltern protestieren

Eltern protestieren gegen den Aufnahmestopp am Halstenbeker Gymnasium. Es entscheide zu sehr nach Wohnort.

von Dietmar Vogel

07. April 2018, 16:00 Uhr

Im August 2016 wurde das neue Wolfgang-Borchert-Gymnasium (WoBo) in Halstenbek-Krupunder eröffnet. Baukosten: etwa 21 Millionen Euro. Doch der für mehr als 1000 Schüler geplante Komplex platzt bereits nach zwei Jahren aus allen Nähten. Von Seiten des Schulleiters Veit Poeschel wird bereits lautstark – hörbar bis zur Landesregierung in Kiel – für einen Anbau von etwa zehn Klassenräumen getrommelt. Erste drastische Reaktion auf den Ansturm des Gymnasiums ist zum zweiten mal eine Anmeldebeschränkung auf 145 Schüler der fünften Klassen. Doch dagegen gibt es jetzt Widerstand: Eine Initiative von 30 Eltern aus Rellingen, deren Kinder dieses Jahr keinen Platz am begehrten WoBo ergattern konnten, ist auf Zinne.

Fabian Bühring ist Sprecher der Protestbewegung. Und der erboste Vater eines potenziellen Gymnasiasten in spe nimmt im Sinne seiner Mitstreiter kein Blatt vor den Mund: „Mit großem Interesse haben wir Beiträge zur aktuellen Entwicklung an den weiterführenden Schulen gelesen, insbesondere das Interview mit Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und die Beiträge zum Wolfgang-Borchert Gymnasium in Halstenbek. Wir sind eine Initiative von 30 Eltern, deren Kinder dieses Jahr keinen Platz am WoBo bekommen haben. Der einzige Grund hierfür war, dass wir im ‚falschen‘ Ort wohnen. Wir wollen diesen Zustand nicht hinnehmen und setzen uns insbesondere dafür ein, dass an den Gymnasien zusätzliche Klassen eingerichtet werden, um die falschen Annahmen der Politik zu kompensieren und unsere Kinder nicht unter diesen leiden zu lassen.“

Faktisch keine freie Schulwahl

Bühring, Rellinger Bürger, bricht zunächst eine Lanze für seine Gemeinde – und lässt anschließend kein gutes Haar an wegweisenden Entscheidungen der Politik: „Rellingen, im sogenannten Speckgürtel, rühmt sich, besonders für junge Familien attraktiv zu sein und hat dafür unter anderem mehrere Neubaugebiete in den letzten Jahren ausgewiesen. Für die Ausbildung der Kinder stehen drei Grundschulen zur Verfügung, jedoch nur eine Grund- und Gemeinschaftsschule mit gymnasialen Profil seit 2017/2018. Wer sein Kind auf ein Gymnasium schicken möchte, konnte es bisher am WoBo in Halstenbek anmelden oder an einer der zum Teil weit entfernten Schulen in Pinneberg.“

Dies sei in diesem Jahr offenbar nicht mehr möglich, protestiert Bühring. „Zwei Entscheidungen der Politik haben dazu geführt, dass Kinder aus Gemeinden ohne eigenes Gymnasium faktisch keine freie Schulwahl mehr haben: Durch die Entscheidung, an den Gymnasien das G9 wieder einzuführen, haben erheblich mehr Eltern ihre Kinder an einem Gymnasium angemeldet als bisher – auch wenn die Kinder keine Gymnasialempfehlung haben. In Halstenbek beispielsweise wurden Zweidrittel aller Kinder am Gymnasium angemeldet, obwohl mehrere Gemeinschaftsschulen zur Verfügung stehen“, beschreibt Bühring die Situation aus seiner Sicht. Zum anderen führe die Empfehlung des Bildungsministeriums, dass Schulen Kinder und Geschwisterkinder aus der eigenen Gemeinde bevorzugen sollen, dazu, dass „Kinder aus anderen Gemeinden faktisch keine Chance mehr haben, an diesen Schulen einen Platz zu bekommen.“

„Das ist klare Diskriminierung.“

In der Kombination hieße dies, dass „weder die Leistung der Kinder noch die Empfehlung der Grundschulen eine Rolle dabei spielt, ob ein Kind auf ein Gymnasium gehen kann oder nicht. Dies hebelt die Grundidee der zwei Schulformen – Gymnasium/Gemeinschaftsschule – aus“, sagt Bühring. Stattdessen entscheide faktisch allein der Wohnort darüber, welche Schulform ein Kind besuchen kann. „Das ist klare Diskriminierung.“

Das eindringliche Ersuchen der mehr als 30 betroffenen Familien, den Missstand abzustellen: „Wir fordern das Bildungsministerium in Kiel und die Gemeinden auf, auf die Fehlentwicklung zu reagieren. In einem ersten Schritt müssen in diesem Jahr zusätzliche Plätze an den Gymnasien geschaffen werden. Für die Folgejahre sollte bei der Entscheidung, welche Kinder an einem Gymnasium angenommen werden, die Empfehlung der Grundschulen sowie die Leistungen der Kinder wieder berücksichtigt werden, damit es Chancengerechtigkeit gibt“.

Bührings deutliche Kritik: „In dem heutigen System werden viele Kinder von ihren Eltern auf eine Schule geschickt, bei der absehbar ist, dass sie diese nach ein bis zwei Jahren frustriert wieder verlassen werden. Umgekehrt erhalten Kinder, die dort sehr gute Chancen hätten, keinen Platz, weil sie im falschen Ort wohnen.“ Die Eltern und Kinder in Rellingen hoffen nun, dass die Politik schnell reagiert. „Die Schule hat es bereits getan und signalisiert, dass sie bereit wäre, eine weitere fünfte Klasse einzurichten, wenn die Politik dies unterstützt“, so Bühring.