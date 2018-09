Kommentar : Aufmerksam bleiben

von Janina Schmidt

29. September 2018, 17:37 Uhr

Ein skandal ist die Geschichte in Appen nicht. Es gilt auch nicht, einzelne Politiker an den Pranger zu stellen. Gerade in kleinen Dörfern ist es schwer, nur über Sachverhalte abzustimmen und zu debattieren, zu denen man ganz neutral ist. Gerade in Vereinen und Verbänden engagierte Mitglieder der Politik, oder solche, die noch berufstätig sind und auch im Ort arbeiten, laufen schnell Gefahr, in einen Zwiespalt zu geraten. Damit in solchen Fällen keine Zweifel aufkommen und alle sicher sein können, dass stets im Sinne des Gemeinwohls entschieden wird, gilt es trotzdem, beim Thema Befangenheit kritisch die Augen offen zu halten. Immer wieder die Grenzen zu hinterfragen. Diese Verantwortung tragen alle Politiker gemeinsam. Sie sollten den Mut und die Offenheit haben, solche Fragen zu stellen und im gegenseitigen Respekt auch über eine eventuelle Befangenheit zu diskutieren. Wäre das im Fall des Umzugs der Flüchtlingshäuser geschehen, wäre ein fader Beigeschmack nicht entstanden. Selbst wenn Stefan Puttmann am Ende hätte mit abstimmen dürfen, wäre dies eine reflektierte und gemeinsam getragene Entscheidung gewesen. Eine solche Diskussion anzustoßen ist Recht und Pflicht aller Politiker.