Tageblatt-Leser besuchen Seehundstation : Auf Du und Du mit Kegelrobbe Nemi

46 Leser des Pinneberger Tageblatts bekamen exklusive Führung durch die Aufzuchtstation für Seehunde in Friedrichskoog.

01. September 2019, 20:30 Uhr

Pinneberg | Nemi kennt das schon. Wenn die Fütterungszeit naht, ist Showtime in der Seehundstation Friedrichskoog. Große und kleine Besucher scharen sich dann um die Wasserbecken. Sie alle wollen die Seehunde und Kegelrobben sehen. Am Sonnabend waren auch die 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Barbaras Leser-Tour unter ihnen, − darunter erstmals auch fünf Kinder − die sich um 9 Uhr bei schönstem Sommerwetter mit dem Bus von Pinneberg auf den Weg gemacht hatten.

Kegelrobbe Nemi taucht auf, reckt den Hals − soweit das bei Seehunden möglich ist − guckt keck in die Runde und lässt sich seelenruhig fotografieren. Dicke Fische als Lohn sind ihr gewiss. Für die 14 Jahre alte Dame ist die Fütterung überlebenswichtig. Sie wurde 2005 als Jungtier an der litauischen Ostseeküste aufgelesen und im litauischen Meeresmuseum aufgezogen. Weil sie nie gelernt hat, sich selbstständig zu ernähren, ist die Seehundstation ihr dauerhaftes Zuhause − zusammen mit einer weiteren Kegelrobbe und fünf Seehunden.

Gleich nebenan in kleineren Becken schwimmen die Heuler, die Seehund-Waisen, die ihre Mutter während der Säugezeit aus unterschiedlichen Gründen verloren haben und von Seehundjägern gerettet wurden. So wie kürzlich die beiden Robben, die innerhalb von zwei Wochen am Hamburger Elbstrand entdeckt wurden. Auch sie genießen derzeit die Kur mit Vollpension in Friedrichskoog. Meist werden die Heuler zwei bis drei Monate augepäppelt, bis sie wieder bei Kräften sind und mindestens 25 Kilogramm auf die Waage bringen. Im Auswilderungsbecken können sie sich dann auf das Leben in Freiheit vorbereiten.

206 Heuler haben wir in diesem Sommer, in der Geburtenzeit von Mai bis August aufgenommen, mehr als 150 wurden zurück ins Wattenmeer gebracht. Franka Musche, Mitarbeiterin

Die 20-Jährige bleibt für ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst in der Seehundstation und arbeitet wie alle dort ehrenamtlich. In einem Vergrößerungsglas zeigt sie uns eine Kralle eines Seehundes. „Weil die Tiere so niedlich aussehen, vergessen viele, dass Seehunde und Kegelrobben Raubtiere sind“, sagt Musche und bringt uns die Tiere auch in Zahlen näher: Wussten Sie, dass Seehunde mit ihrem „Antrieb“, der Hinterflosse, bis zu 35 Stundenkilometer schnell werden können, dass sie 480 Meter tief tauchen, 30 Minuten ohne Pause unter Wasser schlafen können und in freier Natur bis zu 15 Jahre alt werden?

Wissenschaftler forschen in der Einrichtung

Und weil Biologen und Wissenschaftler noch mehr über die Tiere und ihren Lebensraum erfahren wollen, gehört neben der Aufzucht und Information auch die Forschung zu den Aufgaben der Seehundstation. Erst kürzlich wurde drei Kegelrobben-Heulern vor ihrer Auswilderung ein Sender ans Fell geheftet, damit die Forscher die Wege der Tiere verfolgen können.

Für die Tour-Teilnehmer endet der Besuch der Seehundstation mit Fütterung, Führung und einem Film nach gut zwei Stunden mit neuem Wissen und bleibenden Eindrücken. Nach einer Stärkung im Restaurant „Alice Heimathafen“ nur wenige Meter von der Seehundstation entfernt geht’s zurück nach Pinneberg. Schön wars.