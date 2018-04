Auf die Einstellung kommt es an

Ferienprogramm der Rellinger Ortsjugendpflege: Nachwuchs-Fotografen zeigen beim Fotoworkshop in der „Oase“ großes Interesse

von shz.de

09. April 2018, 00:00 Uhr

„Es gibt Maler, die die Sonne in einen gelben Fleck verwandeln. Es gibt aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz einen gelben Fleck in eine Sonne verwandeln“, sagte bereits der spanische Maler, Grafiker und Bildhauer Pablo Picasso (1881 bis 1973). Der neben seiner Leidenschaft zur Malerei auch großes Interesse für die Fotografie zeigte.

Letztgenannte stand nun einen Tag lang in der „Offenen Außerschulischen Einrichtung“ (Oase) der Caspar-Voght-Schule im wahrsten Sinne des Wortes im Fokus. Denn: Die Ortsjugendpflege hatte im Rahmen des Rellinger Ferienprogramms interessierte Kinder zu einem Foto-Workshop in den Schulweg eingeladen.

Fotograf Thomas Voigt (54) stand den Kindern über sechs Stunden lang nicht nur Rede und Antwort stand. Anhand vieler praktischer Beispiele verdeutlichte er, welch unzählige Möglichkeiten heutzutage in technischen Geräten wie Handys oder Spiegelreflexkameras hinsichtlich einer gelungenen Bildbearbeitung stecken.

„Natürlich sind die Geräte bereits so programmiert, dass sie, je nach Einstellung, bei Betätigung des Auslösers schon ein Optimum herausholen. Und dennoch bieten integrierte Programme im Bereich Belichtung oder Farbanpassung etliche Effekte, die allzu oft nicht ausgeschöpft werden“, erläuterte der frühere Marinesoldat.

Voigt verwandelte dank des mitgebrachten, umfangreichen Equipments, das Foyer am Nachmittag in ein richtiges Fotostudio verwandelte. Und mit den Kindern stechend scharfe Portrait-Bilder fertigte, die der begeisterte Nachwuchs am Ende natürlich als Andenken mit nach Hause nahm. Zuvor hatten die Youngsters ihre Handys zücken dürfen. Und mit der Hilfe Voigts so manche Einstellungsmöglichkeit entdeckt, die ihnen bis dato gänzlich unbekannt waren.

Ob das Reduzieren von Spiegeleffekten, das Umwandeln von Farbbildern in Schwarz-Weiß-Aufnahmen – oder auf Suche nach geeigneten Motiven, Hintergründen und Umgebungseinflüssen: „Es ist auch interessant, wie unterschiedlich die Möglichkeiten je nach ausgewähltem Handymodell sind“, sagte Laura Wendt (12) aus Norderstedt, während die gleichaltrigen Teilnehmerinnen Michelle Rodde (Rellingen) und Lisa Vollmer (Halstenbek) schon ein festes Ziel im Visier haben: Die Anschaffung einer Spiegelreflexkamera. Denn: „Wir machen besonders gern Landschaftsaufnahmen. Und mit einer großen Kamera geht das besser“, waren sich die Mädchen am Ende des Workshops sicher.

„Wir freuen uns über den wissbegierigen Nachwuchs. Mit diesem Workshop wollten wir mal etwas Exklusives anbieten. Und ich denke, das ist uns gut gelungen“, zeigte sich Daniel Mietz, Leiter der Ortsjugendpflege Rellingen, zufrieden.