Anstoss – Die HSV-Kolumne : Auf den Spuren vom alten „Holzmichl“

shz.de-Kolumnist Lars Zimmermann zur aktuellen Lage des HSV nach dem 3:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg.

von Lars Zimmermann

29. April 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | „Ja, er lebt noch, lebt noch, stirbt nicht.“ Das sang die Band De Randfichten vor einigen Jahren in ihrem Hit „Lebt denn der alte Holzmichl noch?“ Diese Zeilen dürfen so langsam auch die HSV-Fans anstimmen. Denn der Dino ist ebenfalls nicht tot zu kriegen und wehrt sich mit allem, was er hat gegen den Abstieg. Und fängt nach jahrelanger Magerkost plötzlich sogar wieder an, richtig guten Fußball zu spielen. Der neue Coach Christian Titz mag vielleicht nicht übers Wasser gehen können, aber ein Wunder hat er schon jetzt bewirkt. Eine am Boden liegende Mannschaft wie den HSV innerhalb so kurzer Zeit wieder in die Spur zu bekommen, schaffen nicht allzu viele Trainer. Selbst wenn die Hanseaten absteigen sollten, haben sie sich in den vergangenen Wochen zumindest wieder in die Herzen ihrer Fans gespielt.



Die Chancen auf den Klassenerhalt sind jetzt allerdings gar nicht mehr so schlecht – egal, ob im Umweg über die Relegation oder bestenfalls sogar direkt. Vier Punkte aus den kommenden beiden Partien in Frankfurt und zum Abschluss im Volksparkstadion gegen Mönchengladbach sollten mindestens für Relegationsplatz 16 reichen. Schließlich sind mit Mainz und Wolfsburg gleich zwei Mannschaften in Schlagdistanz und die Wolfsburger sind momentan so schlecht, dass sie in dieser Saison mit ziemlicher Sicherheit kein Spiel mehr gewinnen werden. Die Niedersachsen spielen so wie die Hamburger am Anfang des Jahres. Ängstlich, harmlos, lethargisch, ohne System – es war erschreckend beziehungsweise aus Hamburger Sicht ziemlich erfreulich, wie die „Wölfe“ auch gestern wieder auftraten. Für den HSV spricht außerdem, dass die kommenden Gegner Frankfurt und Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Wochen nicht gerade die Fußballwelt aus den Angeln gehoben haben.