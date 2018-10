Auf den Spuren des Fischotters

von René Erdbrügger

Die Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) Pinneberg machen sich am Sonnabend, 6. Oktober, auf die Spuren des Fischotters. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Hans-Hermann-Kath-Brücke in Pinneberg. Im vergangenen Herbst hatte der Nabu Pinneberg bei einem Vortrag in der VHS über die langjährigen Bemühungen für eine Rückkehr des Fischotters und die ersten Erfolge im Raum Pinneberg berichtet. Bei dieser Gewässerexkursion in die Pinnauniederung sollen sich Theorie und Praxis nun zusammenfügen.