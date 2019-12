Auf dem Schäferhof wird recycelt

Projekt soll nach langer Verzögerung nun 2020 an den Start gehen / Aufbereitung von Baustoffen

von Tanja Dirbach

30. Dezember 2019, 16:25 Uhr

Appen | Seit 2015 wurde es angekündigt. Im Jahr 2020 soll es nun endlich mit Verspätung starten: das Recyclingprojekt auf dem Schäferhof in Appen. Dazu liefen aktuell Gespräche der Hamburger Entsorgungsfirma Otto Dörner, um die konkrete Umsetzung anzugehen, berichtet Geschäftsführerin Petra Mindermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Genau festlegen will sie sich zeitlich nicht. Aber sie geht fest davon aus, dass in diesem Jahr der Startschuss fallen wird.

Ihr Vorgänger als Geschäftsführer, Rainer Adomat, hatte die Idee konzipiert. Auf dem alten Deponiegelände soll es eine eine neue Verbindung von Recyclingwirtschaft und Sozialwirtschaft geben. Das Projekt nennt sich „Schäferhof Recycling Plus“. In Kooperation mit der Firma Dörner sollen dort die Bewohner des Schäferhofs sowie Menschen mit Behinderung handwerklich in der Aufbereitung ausgesuchter Baumaterialien wie Sanitärobjekte, Bodenplatten oder Türen tätig werden. Gebrauchte Baustoffe, Bauteile und Materialien, die vor allem bei Abbruch und Umbau anfallen, sollen verkaufsfähig aufbereitet und in einem Baumarkt für Gebrauchtes sowie einer Online-Bauteilbörse wieder verkauft werden. Dadurch entstehen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung oder sozialer Benachteiligung. Auf dem Schäferhof arbeiten schon jetzt Wohnungslose und Menschen mit Behinderung Hand in Hand.