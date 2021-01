„Auch Politik ist systemrelevant“

Grünen-Ratsherr Olaf Wuttke spricht von „Selbstausschaltung“ der Wedeler Politik und appelliert an Mandatsträger, ihren mit der Wahl übernommenen Pflichten nachzukommen.

Avatar_shz von Dietmar Vogel

10. Januar 2021, 15:03 Uhr

Wedel | Sämtliche Fachausschüsse für den laufenden Monat gestrichen, hinter dem Ratstermin am 28. Januar ein zwar nicht sichtbares, aber dennoch deutlich gesetztes dickes Fragezeichen: Wedels Sitzungskalender spiegelt die Lockdown-Lage wider. Kaum verwunderlich, war doch die Notwendigkeit von Präsenzsitzungen in Zeiten der Pandemie schon vor den verschärften Beschränkungen nicht allein von der WSI öffentlich infrage gestellt und auf politischer Ebene vor wie hinter den Kulissen heiß diskutiert worden.

Grünen-Fraktionschef Olaf Wuttke hat da eine andere Position – persönlich, als Mandatsträger, und nicht in seiner Sprecher-Funktion, wie er betont. Wuttke sagt: „In der Demokratie ist auch die Politik systemrelevant.“ Sitzungsabsagen, denen eine Mehrheit der Wedeler Politiker zugestimmt habe: Für Wuttke ist das ein „Selbstverzicht auf Mitwirkung“, für den er wenig Verständnis hat. Zumal Hinweise, sich auf wenige wichtige Themen zu beschränken, schlicht ignoriert worden seien.

Bereits im November habe die „Selbstausschaltung“ mit mehrfachem Verschieben von Beschlüssen zu Wedel Nord und dem Abschied von der Nordumfahrung sowie der Absage des Rates begonnen, so Wuttke. Ironischerweise habe die Beschränkung allein auf Beschlüsse ohne Diskussion im Dezember-Rat dann auch dazu geführt, dass Vorlagen, die eben gerade virtuelle Sitzungen in Pandemie-Zeiten ermöglichen sollen, gestrichen worden seien, so Wuttke.

Der Grünen-Ratsherr blickt dabei auch Richtung Verwaltung und merkt spitz an: Dass diese Praxis den Bürgermeister nicht stört, verwundere niemanden. „Im Rathaus wird weiter gearbeitet, denn natürlich müssen auch weiterhin Genehmigungen erteilt, Planungen vorangetrieben und Entscheidungen getroffen werden – und das dann eben ohne politische Beteiligung“, sagt Wuttke. „In solchen Zeiten, die es auch in normalen Jahren während längerer Schulferien gibt, schlägt die Stunde der Verwaltung, die ‚ungestörtes‘ Arbeiten durchaus schätzt, wie ich in 30 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit vielfach erfahren habe.“

Wuttke will seine Kritik indes nicht als Pauschalverurteilung verstanden wissen. „Ich habe volles Verständnis dafür, wenn ein Ratsmitglied oder zugewählter Bürger die persönliche Entscheidung trifft, derzeit nicht an Gremiensitzungen teilzunehmen. Allerdings hat jede Fraktion Stellvertreter, die für ihn einspringen können", sagt der Grünen-Ratsherr. Und Tatsache sei, dass Rat und Ausschüsse in den Verordnungen ausdrücklich von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen seien, sofern sie unter Einhaltung der AHA-Regeln und anderer Vorsichtsmaßnahmen tagen könnten. „Das ist in Wedel der Fall“, sagt Wuttke.

Tatsächlich hatten die Fraktionen zuletzt im Ältestenrat verabredet, mit reduzierter Mannschaft an der Ratssitzung teilzunehmen. Dennoch war der Ratssaal im Dezember reichlich gefüllt. Eine Sitzung übrigens, in der Stadtpräsident Michael Schernikau (CDU) eben Wuttke für aus Sicht des Christdemokraten unangemessene Redebeiträge harsch gerügt hatte (unsere Zeitung berichtete). Mit den Debatten um Präsenzsitzungen kamen schließlich dann auch Überlegungen auf, das Rist-Forum am JRG als Tagungsort mit noch mehr Raum zu nutzen.

Wuttke konstatiert derweil: „Wir alle sind gewählt worden, um die Verwaltung zu beraten, zum Handeln zu veranlassen und die Durchführung von Aufgaben zu kontrollieren. Das gilt auch in schwierigen Zeiten wie jetzt. In dieser Krise auf politische Aktivitäten zu verzichten hieße, den Auftrag der Wähler zu ignorieren.“ Viele andere Parlamentarier in Bund und Land würden das wissen und parteiübergreifend fordern, gerade jetzt an wichtigen Entscheidungen intensiver beteiligt zu werden.

Auch im Rathaus, in Gesundheits- und Transportwesen, Handel und vielen anderen Betrieben arbeiten Menschen weiter – trotz derselben pandemischen Situation. Wuttke appelliert daher „an meine Wedeler KollegInnen, den mit der Annahme ihrer Wahl übernommenen Pflichten auch in diesem ‚schweren Fahrwasser‘ nachzukommen“.