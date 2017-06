Nach Einsatz in Schenefeld : Armbrust und Pyrotechnik im Auto: Polizei durchsucht Wohnungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

Schenefeld | Nach dem Fund einer Armbrust und illegaler Pyrotechnik in einem Auto in Schenefeld (Kreis Pinneberg) hat die Polizei zwei Wohnungen eines Verdächtigen durchsucht. Der 39-Jährige räumte den Besitz der Pyrotechnik und der Armbrust ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen ihn wird nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und gegen das Waffengesetz ermittelt. Nach seiner Vernehmung wurde er wieder auf freien Fuß gelassen.

Polizisten war die Armbrust auf dem Rücksitz des in einem Gewerbegebiet abgestellten Wagens am Donnerstag aufgefallen. Im Kofferraum entdeckten sie eine Plastiktüte mit Lunte. Experten des Kampfmittelräumdienstes stellten später fest, dass es sich um 80 bis 100 Gramm illegale Pyrotechnik und zwei Lollis handelte.

Noch am Donnerstag durchsuchten Spezialkräfte zwei von dem 39-Jährigen genutzte Wohnungen in Schenefeld und Hamburg. Dabei fanden sie weder weiteren Sprengstoff noch trafen sie den Verdächtigen an. Erst im Laufe des Freitags gelang es Ermittlern, ihn bei seiner Arbeitsstelle aufzusuchen. „Wir können ausschließen, dass es einen Zusammenhang mit dem G20-Treffen in Hamburg gibt“, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Verdächtige soll bereits zuvor wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Stalking polizeilich in Erscheinung getreten sein.

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 16:34 Uhr