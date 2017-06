Region Pinneberg in Kürze : +++ Architekturtag: Elmshorn dabei +++ Kleinkunstfestival in Pinneberg +++ Langeln vor dem Dorffest +++

vergrößern 1 von 1 Foto: GRS/Sievert 1 von 1

Elmshorn Zwei Gebäude in der Elmshorner Innenstadt stehen während des landesweiten Tages der Architektur im Fokus: Das Kirchliche Zentrum an der Kirchenstraße und das neue Werkstattgebäude der Beruflichen Schule. Besucher können beide Neubauten am 10. Juni bei Führungen kennenlernen.

Pinneberg Noch zwei Tage: Die Pinneberger Innenstadt wird am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Juni, zur Manege für insgesamt 13 Künstler aus sieben Nationen: Das Pinneberger Tageblatt und die Sparkasse Südholstein präsentieren das 15. Pinneberger Kleinkunstfestival. Und es warten tolle Preise auf die Besucher: Auszubildende der Sparkasse Südholstein und junge Journalistinnen des Pinneberger Tageblatts sind am Wochenende beim Kleinkunstfestival unterwegs, um im Rahmen einer Fotoaktion den Gewinner des iPads zu suchen. Unter allen Teilnehmern der Fotoaktion werden ein neues iPad von Apple sowie zehn Pinneberg-Gutscheine im Wert von je 50 Euro verlost.

Langeln In Langeln wird am kommenden Sonnabend gefeiert: Bauernverband sowie die Veranstaltungsteams vom Stockcar-Rennen und Langeln Open Air laden für den 10. Juni zum Dorffest in die Gemeinde ein. „Die Idee stammt vom Bauernverband“, erläutert der Stockcar-Chef Patrick Kühn im Gespräch mit unser Zeitung. „Hintergrund ist, dass der Ernteball nicht so gut angenommen wurde. An dessen Stelle soll dieses Event installiert werden.“ Start des Dorffest ist um 19 Uhr am Gemeindezentrum an der Langelner Dorfstraße. Für Musik und Verpflegung ist gesorgt. Zudem bieten die Veranstalter eine Cocktailbar an. Kühn hofft vor allem darauf, dass viele Bewohner des Neubaugebiets an der Veranstaltung teilnehmen. Wenn die Premiere gelingt, soll es eine Fortsetzung geben.

Haselau Der Haselauer Ehrenbürger Siegfried Danowski ist am 20. Mai im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Pinneberger wurde gestern in seiner Heimatstadt beerdigt. Als Ehrung wurde deshalb gestern von 10.40 bis 11 Uhr das Totengeläut in der Haselauer Heilig-Dreikönigskirche angestimmt, teilte Haselaus Bürgermeister Rolf Herrmann mit.

Uetersen Die Politiker des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen kommen heute, 8. Juni, um 19 Uhr zu einer Sitzung im Rathaus zusammen. Unter anderem geht es in der öffentlichen Beratung um eine Grundsatzentscheidung zu den Planungszielen für das Gebiet Stichhafen-Westseite. Ein Hamburger Investor möchte dort in einem ersten Bauabschnitt Geschosswohnungsbau mit insgesamt 700 Wohneinheiten in mehreren Bauabschnitten realisieren. Zu weiteren Beratungsthemen gehören die Vorstellung eines Verkehrsgutachtens zur Verkehrsberuhigung Katharinenstraße/Sandweg sowie die Einrichtung eines PACT-Bereiches (Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen).

Schenefeld Die Kunst-Gilde in Schenefeld kann aufatmen: Der Kunstkreis darf seine Räume im „Stadtzentrum“ weiter nutzen. „Es gab zwar einen Interessenten für die Räume“, sagte Centermanagerin Songül Aksu auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Frage, ob der Kunstkreis die Räume im ersten Stock nun räumen muss oder nicht, war noch nicht abschließend geklärt“, so Aksu. Eine Nachvermietung der Galerie sei derzeit nicht geplant. Sollte es weitere Interessenten geben, werde das „Stadtzentrum“ versuchen, andere Räumlichkeiten anzubieten.

Hamburg Während in Kassel mit der documenta die weltweit größte Ausstellung für zeitgenössische Kunst eröffnet, wird am Mittwoch im Archäologischen Museum Hamburg die „Duckomenta“ vorgestellt: Bis zum 4. Februar sind rund 200 Werke und große Persönlichkeiten in einer frechen Neuinterpretation zu sehen, darunter „Duckfretete“, „Dötzi“ und „Che Duckevara“, teilten die Veranstalter mit. Die Berliner Künstlergruppe „interDuck“ hat das Enten-Paralleluniversum in den 1980er Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile haben nach Angaben der Veranstalter bereits zwei Millionen Besucher die witzigen Kunstwerke bewundert.

Schleswig-Holstein Die Ex-Geschäftsführerinnen der Deilmann-Reederei Gisa und Hedda Deilmann müssen nicht in Haft. Das berichtet der NDR auf seiner Homepage. Das Lübecker Landgericht hatte die Schwestern wegen versuchter Steuerhinterziehung, Bankrott und falscher eidesstattlicher Versicherung zu knapp drei Jahren Haft verurteilt. Dagegen hatten die ehemaligen Reederinnen Revision beantragt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. Den Schwestern war vorgeworfen worden, Erbteile noch vor einem Insolvenzantrag der Reederei Peter Deilmann auf andere Familienmitglieder übertragen zu haben. So soll es zwischen Hedda Deilman und ihrer Mutter einen Treuhandvertrag gegeben haben, der im Jahr 2008 geschlossen worden war. Dieser Vertrag soll Hedda Deilmann über ein Konto 742.000 Euro zugesichert haben. Sieben Jahre nach der Insolvenz der Peter Deilmann Reederei GmbH & Co. KG erhielten die Gläubiger 2016 erstmals Geld aus der Insolvenzmasse. Die Abschlagszahlung werde rund 33 Prozent der offenen Forderungen betragen, teilte der Insolvenzverwalter Edgar Grönda mit. Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens werde es eine weitere Zahlung geben, kündigte Grönda an.