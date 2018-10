Arbeiten „unter laufendem Rad“

Auf der Großbaustelle Bahnhof Pinneberg ist Tag und Nacht Hochbetrieb / Ende des Monats leichte Entspannung

von shz.de

20. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Gelbe Bagger, die auf Schienen fahren, mächtige Kräne und Baumaschinen, Container und Dutzende von Arbeitern in ihrer roten Schutzkleidung: Am Pinneberger Bahnhof tut sich was. Es wird gerammt und gehämmert, geschweißt, gegraben und transportiert. 24 Stunden, Tag und Nacht. Die Runderneuerung von Schleswig-Holsteins ältestem Bahnhof geht ohne Pause voran.

Das alles geschieht „unter rollendem Rad“, wie die Eisenbahner und Bauarbeiter sagen. Gemeint ist, dass trotz der intensiven Bauarbeiten der Bahnverkehr weiterläuft – unter Einschränkungen und unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen. „Ende dieses Monats sind wir zunächst einmal mit dem Gröbsten durch“, sagt Ulrike Sommer, Projektleiterin der Deutschen Bahn für das ehrgeizige Vorhaben. Zumindest werden dann die sogenannten Gleis-Hilfsbrücken, auf denen die vier betroffenen Gleise liegen, fertiggestellt sein. Denn darunter entsteht der neue, breite Fußgängertunnel, quasi das Herzstück des Vorhabens. Vor allem werden dann die Spundwände, die Voraussetzung für den Tunnelbau sind, in den Boden gerammt sein.

„Es wird nachts weitgehend nicht mehr so lärmintensiv sein“, verspricht Sommer und dürfte damit die Anwohner in der Nachbarschaft aufatmen lassen. Aber auch für den Zugverkehr, der bis auf die S-Bahn zurzeit mit einem einzigen befahrbaren Gleis auskommen muss, entspannt sich die Lage. Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste, die sich durch die Einschränkungen der Fahrpläne in Form von Zugausfällen und Schienenersatzverkehr ergeben, werden dann seltener. Trotzdem: Es bleibt vor allem durch die vielen Absperrungen im wahrsten Sinne des Wortes eng.

Damit der Zeitplan eingehalten werden kann, gibt es keine Pause. „Endlich eine Baustelle, auf der sich jeden Tag etwas verändert“, meinte schmunzelnd ein Passant – offenbar mit Blick auf Erfahrungen mit anderen Pinneberger Baustellen. In der Tat geht alles buchstäblich zügig voran: Am gestrigen Freitag erst wurde Gleis 4 wieder in Betrieb genommen. „Dafür wird nun das benachbarte Gleis 5 gesperrt, damit auch dort die Gleis-Hilfsbrücke gebaut werden kann“, erläutert Johannes Rißmann, Bauleiter des Generalunternehmens Albert Fischer. Begonnen wurde am Gleis 3, wo die Bauarbeiter zunächst ein etwa 30 Meter langes Gleisstück entfernten.

Parallel zu den aufwändigen Arbeiten für den Tunnel wurde bereits mit dem Neubau an den Bahnsteigen begonnen. Am Gleis 3 erhält der Bahnsteig im Endausbau die für den Regionalverkehr erforderliche Bahnsteighöhe von 76 Zentimetern. Zu den weiteren Maßnahmen gehören die barrierefreie Erschließung aller Bahnsteige mit Aufzügen, der Neubau und die Verlängerung des Bahnsteigs an den Gleisen 4 und 5 sowie der Bau eines 132 Meter langen Bahnsteigdachs, die Installation neuer Fahrgastinformationsanlagen sowie der Bau eines taktilen Leitsystems für die gesamten Bahnsteiganlagen. Es ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung.

Anfang 2020 wird nach den vorliegenden Plänen der erste Fußgänger den neuen Tunnel durchqueren können, wie Bauleiter Rißmann erläutert. Sein Büro hat er in einem von insgesamt elf, teils doppelstöckigen Containern auf einem Teil des Park-and-Ride-Platzes auf der Quellentalseite. Neben weiteren Büros und Besprechungsräumen befinden sich dort auch Container, in denen ein Teil der festen Mitarbeiter – so auch Rißmann selbst – übernachtet. „Wir könnten auch ins Hotel gehen“, sagt er. „Aber die Container erleichtern uns den schnellen Weg zur Baustelle.“

In einen Container auf der Vorderseite des Bahnhofs musste das Unternehmen „Au Bon Croissant“ ausweichen, das dort in diesem Jahr 20 Jahre besteht und die Fahrgäste mit frischem Gebäck und Getränken versorgt. „Man muss Geduld haben“, rät Inhaber Predrag Zgonjanin und sieht die Notwendigkeit der Baumaßnahmen. Seine Kunden kommen, wie er sagt, mit dem Ausweichstandort zurecht.

Ob Fahrgäste oder Anwohner – viele sind nicht gerade begeistert von den fast zwei Jahre dauernden Arbeiten. Doch das Verständnis ist groß. „Der Umbau war sehr dringend notwendig“, fasst Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn die Situation zusammen. „Die Umsetzung unter laufendem Betrieb ist zwar kritisch“, gibt er mit Blick auf Verspätungen und Ausfälle zu bedenken. „Einzige Variante wäre es gewesen, die Strecke komplett für längere Zeit zu sperren. Wichtig ist, dass der Ersatzfahrplan zuverlässig funktioniert.“

Als positiv sieht Naumann auch die im Anschluss an die Bahnanlagen vorgesehene Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes. Außerdem entsteht ein neuer Servicepavillon, und das Bahnhofsumfeld wird aufgewertet. „Wichtig ist die Aufenthaltsqualität am Bahnhof. Wenn dort etwas los ist, gibt es auch weniger Vandalismus und ein besseres Sicherheitsgefühl.“

Auch wenn das Großvorhaben noch am Anfang ist, sind Projektleiterin Sommer und Bauleiter Rißmann begeistert von der guten Zusammenarbeit der vielen beteiligten Unternehmen und Institutionen: „Dafür möchten wir schon jetzt danke sagen.“