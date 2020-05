Voting des Tages : Arbeiten Sie noch im Homeoffice?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

28. Mai 2020, 18:00 Uhr

Seit dem Beginn der Corona-Krise haben zahlreiche Betriebe ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, um sie vor der Ansteckungsgefahr zu schützen. Was vielerorts zuvor nur in Ausnahmefällen möglich war, wurde plötzlich für Millionen von Arbeitnehmern zum Alltag. Seit die Infektionszahlen in Deutschland zurückgehen, holen nach und nach immer mehr Arbeitgeber ihre Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurück.

Wir möchten daher von Ihnen wissen:

Arbeiten Sie noch im Homeoffice? Ja, das bleibt noch eine Weile so. Ja, aber ich bereite mich schon auf die Rückkehr an meinen Arbeitsplatz vor. Nein, ich arbeite weiterhin von zuhause aus. Nein, und ich war auch bisher nicht im Homeoffice. zum Ergebnis

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.