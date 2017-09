Appens Literatin kehrt heim

vergrößern 1 von 3 Foto: Schmidt (2) 1 von 3

von ina

erstellt am 09.Sep.2017 | 15:41 Uhr

Autorin Heyka Glißmann hat aus ihrem dritten Roman „Abbruchkanten“ am Donnerstagabend im Gemeindehaus der St.-Johannes-Kirche erstmals in ihrem Heimatort Appen gelesen. Der Roman handelt von den kleinen Rissen im Laufe eines Lebens – plötzlich abgebrochene Beziehungen, Offengebliebenes, Wunden die auch im hohen Alter nicht ganz abgeheilt sind.

Auslöser für die Rückschau in das eigene Leben im Roman ist das erstaunliche Wiedertreffen zweier einstiger Jugendfreundinnen im Altersheim, deren Kontakt aber schon viele Jahre abgerissen war. Die Begegnung regt die beiden alten Damen dazu an, über ihre Leben zu reflektieren, Vergangenes zu hinterfragen und sich mit ihren jeweiligen „Abbruchkanten“ auseinander zu setzen. Dazu begeben sich die beiden Frauen sogar auf eine abenteuerliche Reise nach Irland. Was melancholisch klingt, wird aber dennoch humorvoll erzählt, wenn zum Beispiel die Protagonistin im Roman trocken kommentiert, dass der Name „Abendrot“ für ein Seniorenheim viel passender wäre als „Haus Sonnenschein.“ Glißmann: „Abbruchkanten ist eine Liebeserklärung an das Leben und alles, was dazu gehört – auch Tränen, Verzweiflung und Unsicherheiten.“

Die heute in Aukrug bei Neumünster lebende Autorin und Fotografin blickt auf eine Kindheit und Jugend in Appen zurück, das sie mit Anfang zwanzig verließ. Ihren ersten Roman schrieb sie mit 14 Jahren, „auf der grünen Wiese liegend mit Stift und Papier“. Veröffentlicht wurde der aber nie: „Es waren die Mädchenträume von mir und meiner besten Freundin – Pferdegeschichten, in denen wir alle Jungs bekamen, die wir haben wollten“, sagt die Autorin lachend. Bewahrt habe sie sich aus dieser Zeit aber auch nach ihrem dritten professionellen Buch das Gefühl ungezwungen Schreibens. „Wenn es läuft, dann erlebe ich es immer noch so, dass ich selber nicht weiß, wie es weiter geht“, erzählt sie. „Dann bin ich es nicht, die schreibt, sondern umgekehrt: Es schreibt mich.“

Der Abend, an dem Glißmann erstmals eine Lesung in ihrem Heimatort abhielt, aus dem Roman, in dem „zu hundert Prozent Heyka“ stecke, wurde tatsächlich eine kleine Minirealisierung ihrer eigenen Geschichte. Für Glißmann wurde es zu einem Kurztripp in die eigene Vergangenheit, ihre persönlichen „Abbruchkanten“ tauchten in Form lange verlorener Kontakte im Publikum wieder auf. Besonders emotional war das Wiedersehen mit Glißmanns Grundschullehrerin Gabriele Grüger. „Ich habe Heykas Buch vor ein paar Tagen in einem Dekoladen gefunden und es gekauft“, sagte Grüger. Gelesen habe sie es noch nicht, „aber das war der letzte Hinweis, dass ich kommen soll“. Glißmann war von der Anwesenheit ihrer ehemaligen Lehrerin sichtlich berührt: „Ich könnte heulen. Jetzt bin ich richtig aufgeregt“, sagte sie. Dazu bestand aber kein Anlass, denn Gröger hatte vollstes Vertrauen in das literarische Können ihrer einstigen Schülerin: „Heyka war immer gut, sie war der Klassenstar“, schwärmt Gröger noch heute. „Man erinnert sich nach so langer Zeit nicht an alle Schüler, aber Heyka ist mir gut im Gedächtnis geblieben. Sie war besonders, auch menschlich.“

Das Publikum des gut besuchten Gemeindesaals drängte sich am Schluss um Verkaufsstand. Viele nahmen ein Buchexemplar mit nach Hause. Darunter auch die Appenerin Claudia Meyer, die einst mit Glißmann auf dem Pferdehof war. „Ich finde es toll, dass es jemand geschrieben hat, den ich kenne“, sagt sie und möchte sich auch eine Widmung holen. „Ausserdem berührt mich die Geschichte des Wiederfindens, und sie hat beim Lesen richtig Leben reingebracht.“ Gefallen hat es aber nicht nur Freunden und Bekannten. Auch Birgit Körner aus Pinneberg fühlte sich angesprochen: „Ich mag die Geschichte des Wiedertreffens nach vielen Jahren. Ich fand gut getroffen, wie die beiden nicht zugeben wollen, dass sie in der Vergangenheit hängen.“

„Abbruchkanten“ ist Glißmanns drittes Buch nach der Kurzgeschichtensammlung „Federleicht und Tränenschwer“ und dem Erstlingsroman „Sushi mit Besteck“.