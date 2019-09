Appen soll heller werden

Seniorenbeirat beantragt Ausweitung der Straßenbeleuchtung / Kosten: 31 277 Euro / FDP fordert Blitzer an der Hauptstraße

von Tanja Plock

05. September 2019, 16:17 Uhr

Appen | Der aktuelle Antrag des Appener Seniorenbeirats passt gut in die kommende dunkle Jahreszeit: Die Straßenbeleuchtung soll deutlich ausgeweitet werden. Die Verwaltung sieht den Bedarf. Die Politik entscheidet darüber zunächst im Bauausschuss. Die Mitglieder tagen heute Abend ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus (Grootdeel), Hauptstraße 79.

Im Antrag des Gremiums geht es um die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Rissener Weg und der Wedeler Chaussee in Appen-Etz. Ziel ist es, dass alle Straßenabschnitte ausgeleuchtet sind. Gleichzeitig beantragt der Seniorenbeirat der Kommune, „die Situation in den anderen Gemeindestraßen zu überprüfen und Missstände zu beheben“.

Der Antrag dürfte durchgehen, wenn auch die Politik die Investitionen für notwendig und finanzierbar erachtet. Die Verwaltung gibt dem Seniorenbeirat zumindest recht. In einer Stellungnahme der Verwaltung heißt es: „Die bisherige Straßenbeleuchtung wurde zu einer Zeit installiert, in der die Bebauung gering war. Die Bevölkerungsstruktur hat sich in Auswirkung des demographischen Wandels und lückenlosen Bebauung dahingehend verändert. Eine zusätzliche Beleuchtung würde auch die Sicherheit für die Bevölkerung wesentlich verbessern, gerade was den Rissener Weg anbelangt, da dort ein sehr großes Stück Straße von 200 Metern unbeleuchtet ist.“

Weiter heißt es: „Die Verwaltung hält es für sinnvoll, dass die Straßenbeleuchtung auf diesem Stück ergänzt wird, allerdings in Verbindung mit einer Umrüstung der vorhandenen Straßenlaternen und Neustellung in LED.

Die Wartungsfirma habe ein Angebot, dessen Kosten sich auf 31 276,71 Euro belaufen, erstellt. 12 400 Euro sind noch im Vermögenshaushalt verfügbar. 18 876,71 Euro müssten im Haushalt 2020 eingestellt werden.

Sollte der Bauausschuss grünes Licht geben, muss der Finanzausschuss dem Vorhaben noch zustimmen. Letztlich fällt die finale Entscheidung in der Gemeindevertretung.

Weitere Themen beim Bauausschuss sind zwei Anträge der FDP. Die Liberalen wünschen sich einen fest installierten Blitzer an der Hauptstraße / L 106 im Bereich der Schulstraße. Außerdem sieht die FDP Handlungsbedarf bei der Zuwegung der Distelkamphalle. Jutta Kaufmann, FDP-Fraktionschefin, fordert, eine Seite der Zuwegung zu verrohren und die Abbrüche zu beseitigen. Zudem sollen Gespräche mit der Kreisverwaltung aufgenommen werden. „Die Zufahrt ist in einem schlechten Zustand“, schreibt Kaufmann. „Es gibt mehrere Kantenabbrüche, die das Befahren besonders im Dunkeln schwierig gestalten. Die völlig unzureichende Breite des Distelkamps führt außerdem immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn zwei Fahrzeuge sich begegnen.“ Die Breite sei ein Problem. Nach mehr als 20 Jahren sei es Zeit, „die Zufahrt den heutigen Verkehrsgegebenheiten anzupassen“, führt sie aus.