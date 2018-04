Appen: Fit für die Zukunft sein

Grundschule, Wohnraum und Sportstätten im Fokus

von

24. April 2018, 16:00 Uhr

In der Gemeinde Appen liegen die Parteien kurz vor den Kommunalwahlen im Clinch. Drei Vorhaben sind dafür ausschlaggebend: der Ausbau der Grundschule, das Dorfentwicklungskonzept und ein Gehweg für 200 000 Euro an der Wedeler Chaussee (unsere Zeitung berichtete). Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung flogen da verbal schon mal die Fetzen.

Gerade das Ortsentwicklungskonzept sticht dabei heraus. Die SPD will dieses laut eigenem Wahlprogramm „maßvoll umsetzen“ und sich unter anderem für eine gute Verkehrsanbindung und bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Auch Kultur und Sport sollen gefördert werden. So soll unter anderem das Kunstrasenprojekt des TuS Appen realisiert werden. Die Sozialdemokraten schicken hierfür Petra Müller als ihre neue Fraktionsvorsitzende ins Rennen. Die 60-jährige Buchhalterin ist Mitglied im Vorstand des Ortsverbands. Laut Wahlprogramm will Müller „immer das Gesamtwohl der Gemeinde im Auge behalten“.

Die CDU um den amtierenden Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak greift vor allem die Modernisierung der Grundschule in ihrem Wahlprogramm auf – nicht ohne eine stabile Finanzlage vorauszusetzen. Auch der örtliche Kindergarten soll zukunftsweisend modernisiert werden. Zudem soll Wohnraum für kommende Generationen geschaffen und weitere Gewerbeflächen erschlossen werden. Laut Wahlprogramm wollen die Christdemokraten „keine Wahlgeschenke auf Kreditbasis“. Zudem müssten die Wirtschaftswege der Gemeinde verbessert werden. Auch ein Rad- und Fußweg nach Holm sei aus Sicht der CDU eine Überlegung für die Zukunft wert.

„Wir müssen in den kommenden Jahren viel Geld in den Werterhalt von Dingen investieren, die uns lieb und teuer sind“, sagt Jutta Kaufmann. Dazu gehören Sanierungen der Grundschule und der Sportstätten sowie den gemeindeeigenen Wohnungen. Für die FDP hat das Kunstrasen-Projekt für den örtlichen Turn- und Sportverein sowie ein neuer Bewegungskindergarten Priorität.> Morgen: Kummerfeld