Pinneberg : Anwohnerin vertreibt Einbrecher: Polizei bittet um Hinweise

Gegen 17 Uhr versuchte ein Mann am Montag (7. September) in ein Einfamilienhauses im Quellenweg einzudringen.

von René Erdbrügger

09. September 2020, 15:51 Uhr

Pinneberg | Die Polizei sucht nach einem Einbruchsversuch in Pinneberg am Montag (7. September) Zeugen. Laut Angaben der Beamten war ein Unbekannter gegen 16.50 Uhr an die Rückseite eines Einfamilienhauses im Quellenweg herangetreten und hatte versucht, gewaltsam einzudringen.

Nachdem er durch die zu Hause befindliche Anwohnerin bemerkt wurde, ergriff er die Flucht.

Zeugenhinweise gewünscht

Beim Täter handelte es sich um einen dunkel gekleideten Mann mit einer Körpergröße von 1,80 bis 1,90 Meter. Er trug eine schwarze Wollmütze und eine Jeans. Eine Fahndung verlief erfolglos. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (04101) 2020 entgegengenommen.

