Anwohner verpfeifen Falschparker

In Großstädten wie Hamburg gibt es viele Menschen, viele Autos und wenig Platz. Konfrontationen sind programmiert: Wer morgens das dritte Mal in der Woche nicht pünktlich zur Arbeit fahren kann, weil die Toreinfahrt blockiert ist, oder ständig vom Fahrrad steigen muss, weil Autos den Radweg mit einem Parkplatz verwechseln, der ist sauer und will Gerechtigkeit.

Und die bekommt er: Immer mehr Bürger weisen Parksünder in ihre Schranken. Sie werden zu aktiven Freizeitpolizisten und melden Verstöße beim Ordnungsamt. Durch vorgefertigte Formulare auf Webpages oder kostenlose Apps wie „WegeHeld“ können Verkehrsordnungswidrigkeiten erfasst und innerhalb von Minuten weitergeleitet werden. Als Beweis gilt ein geschossenes Handy-Foto.

Aber Pinneberg ist nicht Hamburg. Hier gibt es noch Platz für Menschen und Autos. Die wilde Parkerei hält sich in Grenzen. Trotzdem gibt es auch in der Kreisstadt aktive Hilfssheriffs, wie Karl-Otto Bremer unlängst erfahren musste. Bremer fuhr in den Fahltskamp und wartete im Auto, während seine Frau Sachen aus der Reinigung holte. „Das hat nicht mal fünf Minuten gedauert“, sagt er. Die Zeit reichte einem Anwohner aber aus, um ein Foto aus seinem Fenster im oberen Stockwerk zu schießen und es an das Pinneberger Ordnungsamt weiterzuleiten. Bremer wurde ein Verwarnungsgeld von 15 Euro aufgebrummt – wegen Parkens im absoluten Halteverbot, Zeuge: Herr 011.

Bremer war sauer, zumal er niemanden blockiert hatte, sich keiner Schuld bewusst war und jederzeit hätte wegfahren können. Dass er im Auto saß, ist auf dem Foto nicht zu sehen, dafür aber ein Stück Gardine und eine Topfpflanze. Es sei sowieso irrelevant ob Bremer nun im Auto saß oder nicht, so die Pressesprecherin der Stadt, Maren Uschkurat: „Das macht rechtlich keinen Unterschied. Das Verlassen oder drei Minuten Halten sind gleichgestellt.“

Bremer hat die 15 Euro bezahlt – ohne Schuldanerkennung, sozusagen als Spende an die Stadt. „Ich wollte einfach meine Ruhe“, sagt er. Aber je öfter er über den Vorfall nachgedacht hat, desto mehr hat ihn die Denunziation gewurmt: „Da sitzt jemand am Fenster, beobachtet und macht fröhlich Aufnahmen. Solche Methoden erinnern mich stark an vergangene Zeiten.“

Und diese Momentaufnahme sei für ihn auch gar kein richtiger Beweis. Bremer: „Da müsste man doch eine zweite Aufnahme von einem unbewegten Auto haben - mit fortlaufender Zeitangabe. Ich hätte ja auch ganz langsam fahren können.“

Ist er aber nicht. Bremers Fehler war, sich zwar in Briefen, aber nicht im anliegenden Anhörungsbogen zur Sache geäußert zu haben: „Wenn Fotos von Bürgern mit offensichtlichen Falschparkern eingehen, erlässt die Stadt ein Verwarngeld mit gleichzeitigem Anhörungsbogen, der von dem Betroffenen genutzt werden kann, um falsch dargestellte Sachverhalte richtigzustellen“, erklärt Uschkurat. Auf sonstige Anfragen habe die Stadt immer reagiert.

Über die Anzahl der Denunziationen konnte die Stadt keine Auskunft geben. Fest steht allerdings: Herr 011 ist mit seiner Mission nicht allein: „Es gibt einzelne Bürger, die sich regelmäßig über Falschparker beschweren und der Stadt Fotos übermitteln“, sagt Uschkurat. Eine Parksünder-App gäbe es in Pinneberg jedoch noch nicht.