Anwohner kämpfen für Spielstraße

vergrößern 1 von 2 Foto: Plock 1 von 2

Zunächst ist es ein idyllisches Bild an diesem Tag in der Straße Wiesengrund in Schenefeld: Kinder fahren mit dem Rad oder auf Inlinern. Die Jüngsten üben mit dem Laufrad. Doch plötzlich kommt ein Kleinwagen zügig um die Ecke gesaust und Anwohnerin Sarah Borgwardt läuft los. „Achtung, Auto“, ruft sie, während sie die Kinder von der Straße holt. Die Situation zeigt das Problem, das die Anwohner haben, sehr genau: Sie wünschen sich, dass vor ihren Haustüren nicht mehr Tempo 30, sondern Schrittgeschwindigkeit. Seit Jahren kämpfen vor allem die Familien dafür, dass der Wiesengrund zur Spielstraße wird.

2012 hätten sie bereits eine Unterschriftenliste aller Anlieger an Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) übergeben, erzählt Borgwardt. Das Problem: Für solche Umwidmungen ist nicht die Stadt Schenefeld, sondern der Kreis Pinneberg zuständig. Küchenhof berichtet, sie habe sich damals um einen Termin von Ordnungsamt und Kreis bemüht, um die Umwidmung zu prüfen. Dieser habe auch stattgefunden. „Nur leider ohne Erfolg“, erinnert sich die Rathaus-Chefin. Der Kreis Pinneberg habe nicht zugestimmt. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass auch ein Teil des Sülldorfer Wegs verkehrsberuhigt sei. Zusammen mit dem Wiesengrund sei die Länge des Abschnitts dann zu lang. Auch weitere formelle Vorgaben für eine Spielstraße sah der Kreis als nicht gegeben an. Dazu zählt zum Beispiel, dass es wechselseitige Parkbuchten für Autos gibt.

Nun wagen die Anwohner einen erneuten Vorstoß. Denn sie sind mit der Geduld am Ende. „Das ist eine neugebaute Straße. Das sollte eine gemischte Bebauung werden mit Alleinstehenden, Paaren und Familien. Wie ein kleines Dorf“, sagt Borgwardt. „Hier ist das Leben auf der Straße.“ Weil die Gärten nur wenig Platz bieten, wird unter Aufsicht draußen gespielt. Die Nachbarschaft werde dort gepflegt – inklusive Spielaktionen, Backen bei einer Nachbarin und einem Straßenadventskalender. Allerdings komme es immer wieder zu kritischen Situationen. „Kinder handeln impulsiv. Auch wenn wir denen 250 Mal gesagt haben, sie sollen nicht losrennen. Sie tun es trotzdem. Bei uns gibt es ja auch keinen Bürgersteig“, erläutert Borgwardt. „Wir wollen hier nicht warten, bis ein Kind unter dem Auto liegt.“ Beim Bau der Häuser habe der Träger signalisiert, dass die Straße zur Spielstraße werde. „Wir haben immer auf das Schild gewartet“, sagt Anwohnerin Katrin Kachel.

Ein weiteres Problem: Das Sackgassenschild wurde kürzlich abgenommen. Allerdings ist am Ende der Straße am Wendehammer Schluss. Es gibt lediglich einen mit Pollern versehenen, schmalen Weg, der für Autos so nicht zugänglich ist. Ortsfremde würden immer wieder versuchen, die Straße als Durchfahrtsstraße zu nutzen. Viele Navigationsgeräte hätten die neue Straße noch nicht im System. Dadurch verirrten sich etliche Autofahrer in das Wohngebiet.

Ordnungsamtsleiter Axel Hedergott hatte den aufgebrachten Anwohnern im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss signalisiert, dass er ihr Problem verstehe und ihnen durchaus Sympathien entgegenbringe. Es gebe noch im Mai einen Termin mit Polizei und der Kreisverwaltung, um sich die Straße und die Gegebenheiten anzugucken. Erst nach dem Termin werde eine Entscheidung gefällt. „Mein guter Wille ist vorhanden“, sagte Hedergott im Gespräch mit unserer Zeitung. Letztlich müsse er aber die Entscheidung akzeptieren.

von René Erdbrügger

erstellt am 27.Mai.2017 | 16:35 Uhr