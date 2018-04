Anwohner haben viele Fragen

Geplanter Bau eines Discounters und eines Drogeriemarkts an der Kieler Straße mobilisiert die Nachbarn

von Ute Springer

18. April 2018, 16:00 Uhr

Mit einer Pressemitteilung wenden sich die Anwohner des Bönningstedter Bebauungsplans 36 – Errichtung eines Discounters und eines Drogeriemarkts – an die Öffentlichkeit. Wie Hans Schulz, Mitglied der Gruppe, berichtet, haben sich die Nachbarn vor einiger Zeit mit einem Fragenkatalog an die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen gewandt und um Gespräche gebeten.

„Das Ergebnis des Gesprächs mit der Bönningstedter Wählergemeinschaft war der Antrag im vergangenen Bauausschuss, den bestehenden B-Plan 16 nicht anzufassen“, berichtet Schulz. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt (unsere Zeitung berichtete).

Ein Gespräch mit der SPD habe zwar stattgefunden, doch Antworten auf die Fragen, die schriftlich nachgereicht werden sollten, seien bislang nicht eingegangen. „Auf einen Terminvorschlag der CDU warten wir bis heute“, sagte Schulz.

Das Ergebnis des Gesprächs mit den Bündnisgrünen, die im kommenden Gemeinderat nicht mehr vertreten sein werden, liegt in Form eines Antrags an den Bauausschuss vor. Darin fordert die Fraktion die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bau der beiden Gebäude.

Als Begründung wird formuliert, dass die Teilflächen des Vorhabens, die sich mit dem B-Plan 16 überschneiden und derzeit allgemeines Wohngebiet sind, nicht in Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel umgewandelt werden sollen. „Die Erhaltung des bestehenden Wohngebiets lässt sich allerdings nicht mit dem derzeitigen Aufstellungsbeschluss in Einklang bringen“, heißt es in dem Antrag weiter. Folgerichtig müsse dieser aufgehoben werden. Obwohl die nächste Sitzung des Bauausschusses erst nach der Kommunalwahl stattfinden wird, besteht die Möglichkeit, ihn zu behandeln: Die Wahlperiode endet erst am 31. Mai.

Doch damit wäre nur eine der vielen Fragen „erledigt“ – den Nachbarn brennen weitere auf den Nägeln: „Warum wurde in der Bauausschusssitzung im November und in der Gemeindevertretersitzung im Dezember ohne größere Diskussion und ohne ausreichende Prüfung vorschnell über den Aufstellungsbeschluss abgestimmt?“ Der Investor habe Jahre benötigt, um zu erkennen, dass seine Pläne für einen großen Verbrauchermarkt von der Landesplanung nicht genehmigt würden – der geänderte Antrag sei ein völlig neu zu bewertender Vorgang.

„Warum wurde vor der Abstimmung zum Aufstellungsbeschluss kein neues Einzelhandelsgutachten gefordert?“ Bereits das vom Investor in Auftrag gegebene Gutachten habe gezeigt, dass Bedarf und Kaufkraft der Bönningstedter Bürger nicht ausreichen würden und somit große Umsatzanteile aus den Nachbargemeinden und aus dem Durchgangsverkehr hinzugewonnen werden müssten.

„Weshalb soll die Einzelhandels-Infrastruktur im Ortskern weiter verdichtet werden, obwohl mit einem erweiterten Rewe-Markt und Lidl eine ausreichende Versorgung vorliegt?“ Der Befund einer mehr als ausreichenden Nahversorgung in der Gemeinde Bönningstedt werde schließlich durch ein aktuelles Einzelhandelsgutachten untermauert.

„Warum stößt man dieses Projekt an, ohne zuvor die Folgenutzung der jetzigen Aldi-Immobilie am südlichen Ortseingang zu klären?“ Festgelegt worden sei lediglich, dass das Gebäude nicht mehr für den Lebensmitteleinzelhandel genutzt werden dürfe – doch damit drohe der Leerstand einer zentralen Gewerbeimmobilie am Ortseingang.

„Vergibt die Gemeinde Bönningstedt durch die Realisierung dieses Vorhabens nicht die Möglichkeit, bei späterem Bedarf weitere Einzelhandelsflächen zu entwickeln, beispielsweise am nördlichen Ortsausgang der B 4 in Richtung Hasloh?“ Immerhin würden das Dorfentwicklungskonzept und der neue Flächennutzungsplan ein Bevölkerungswachstum Bönningstedts vorwiegend im nördlichen Ortsteil vorsehen.

„Welche zusätzlichen Verkehrsprobleme in der Ortsmitte, ferner Infrastruktur-Folgekosten kommen auf die Gemeinde zu? Muss auf der Ostseite der Kieler Straße ein neuer Fuß- und Radweg gebaut werden? Reichen mit Blick auf die zu versiegelnden Flächen die Regenabwasserkapazitäten aus?“, lauten weitere Fragen der Anwohner.

„Warum muss das Bauvorhaben massiv in ein bestehendes Wohngebiet mit Spielstraßen eingreifen, in dem unter anderem bestehende Einfamilienhäuser abgerissen und mehrere alte Eichen gefällt werden?“ Dadurch werde der Charakter des bestehenden Wohngebietes nachhaltig und weiträumig negativ verändert.

„Weshalb wird die einseitig auf Gewinn sowie zum Teil gegen das Gemeinwohl und triftige Belange Bönningstedter Bürger gerichtete aggressive Planung eines auswärtigen Investors unterstützt?“ Dass die Warenlieferung weit in das bestehende große Wohngebiet ohne erkennbare Lärmschutz- oder angemessene Sichtschutzmaßnahmen vorgesehen ist, sei für die Befürworter offenbar kein Problem.

„Weshalb wird die Planung angestoßen ohne vorher zu klären, wie der Investor mit dem Bunge-Gelände weiter verfahren wird?“ Schließlich sei dies ursprünglich der Ausgangspunkt aller Absichten gewesen.

„Weshalb lässt sich die Gemeinde auf einen Investor ein, der nachweislich unseriös agiert und dessen Vertreter schon in der Frühphase der Planungen offenbar bewusst falsche Aussagen machte?“ Bei der Vorstellung der „kleinen Lösung“ im November 2017 habe der Vertreter des Investors, Andreas Krause, behauptet dass das Wohngebiet mit dem B-Plan 16 von der Planung nicht betroffen sei. Erst nach Vorlage eines Liegenschaftsplanes habe er eingeräumt, dass sich wohl doch „geringe Flächen“ im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden.

Und schließlich: „ Aus welchem Grund brechen die Befürworter des Vorhabens leichtfertig eine über den massiven Eingriff in den Bebauungsplan 16 mit zahlreichen Bönningstedter Bürgern getroffene Vereinbarung zum Erhalt und zur Absicherung ihrer Investitionen?“ Erschwerend komme hinzu, dass die Erschließungskosten für das Baugebiet „Alter Sportplatz“ – also der B-Plan16 – ausschließlich von den Neuerwerbern der Grundstücke und Reihenhäuser bezahlt worden sei. Die finanzielle Aufwertung ihrer Grundstücke sei also ausschließlich von den Neuerwerbern getragen worden. „Der B-Plan soll gerade davor schützen, dass Politiker nicht kurzerhand ihre Versprechen von gestern brechen und den Anwohnern einen Supermarkt vor ihre Haustür setzen“, betont Schulz. Aufgrund dieser Vereinbarungen gehe Bönningstedt das Risiko ein, dass die betroffenen Anlieger gegen das Vorhaben und den damit verbundenen Wertverlust ihrer Immobilien klagen.

Der Wunsch der Anwohner: Diese Fragen sollen vor der Fassung eines Aufstellungsbeschlusses gemeinsam von den Gemeindevertretern und mit den Bürgern geklärt werden. „Der Konflikt hat das Potenzial, dasDorf zu spalten“, warnt Schulz.