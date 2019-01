Region Pinneberg in Kürze : +++ „Anti-Mobbing-Aktion“ – EBS auf dem 3. Platz +++ Pinneberg würdigt Ehrenamtler +++ Schenefelder Kunsthaus wird 20 ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

31. Januar 2019, 06:00 Uhr

Elmshorn Soziale Ausgrenzung, Gewaltandrohung, Verbreitung falscher Tatsachen oder schlicht Diskriminierungen aufgrund kultureller Unterschiede: Mobbing kann jeden treffen, sowohl Kinder und Jugendliche wie auch Erwachsene, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Mit einem landesweiten Plakatwettbewerb unter dem Motto „Respekt! Fairness! Vielfalt!“ rückt der Verein „Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein“ genau diese Problematik in den Fokus. Dabei kam auch aus Elmshorn Engagement: Die Elsa-Brändström-Schule-Elmshorn belegt den 3. Platz im Einzelwettbewerb der Altersklasse von 13 bis 18 Jahren.

Pinneberg Während des Neujahrsempfangs des Diakonievereins Migration Pinneberg hat Leiter Ludger Fischer gestern drei Frauen für ihr großes Engagement mit dem Goldenen Kronenkreuz geehrt: Gunda Nolze, Christiane Brindöpke und Rosemarie Subke. Die drei Pinnebergerinnen unterstützen über die Außerschulische Lern- und Hausaufgabenhilfe seit über einem Vierteljahrhundert Kinder beim Lernen. „Ohne Freiwillige geht es eben nicht“, sagte Fischer.

Schenefeld Seit 20 Jahren gibt es das Kunsthaus in Schenefeld. Das wird mit einer Geburtstagswoche vom 11. bis zum 15. Februar gefeiert. Die Einrichtung ist nicht nur eine Talentschmiede. Durch Ausstellungen, Konzerte, Seminare und Workshops sei sie „ein Ort der kulturellen Begegnung“ geworden, sagt Gründerin Marianne Elliott-Schmitz (64).

Quickborn So spannend kann Unterricht sein: Schüler einer neunten Klasse an der Comenius-Schule haben sich gestern mit dem Genre des Hörspiels beschäftigt und hatten dabei professionelle Anleitung durch Mitarbeiter des NDR. Sie sprachen mit ihnen nicht nur ein Minihörspiel ein, das demnächst online gestellt wird, sondern erarbeiteten auch Strategien für ein modernes Sounddesign. Hörspiel in der Schule heißt das Projekt, um das sich Bildungseinrichtungen bewerben können.

Hamburg/Uelzen Im Norden Niedersachsens, von wo aus sehr viele Menschen zur Arbeit nach Hamburg pendeln, gilt in Regionalbahnen vom Jahresende an auch der Tarif des Hamburger Verkehrsverbundes HVV. Eine entsprechende Vereinbarung wollen Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und der Hamburger Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD) kommende Woche in Uelzen unterzeichnen. Der HVV-Tarif gilt dann vom 15. Dezember 2019 an in den Landkreisen Uelzen, Heidekreis, Rotenburg und Cuxhaven im regionalen Bahnverkehr.

Schleswig-Holstein Das Land als Unternehmer? Ja, das gibt es – und zwar nicht nur dann, wenn Finanzministerin Monika Heinold plötzlich Besitzerin einer großen Flotte unrentabler Containerschiffe wird. Die öffentliche Hand wird vielmehr immer dann als Unternehmerin tätig, wenn sich ein wichtiges Landesinteresse so am besten erreichen lässt. Schleswig-Holstein war Anfang 2018 an 36 rechtlich selbstständigen Gesellschaften unmittelbar beteiligt.