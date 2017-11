Region Pinneberg in Kürze : ++ Anschlag auf Gebäude der Staatsanwaltschaft ++ Kreisfeuerwehr feiert 125.Geburtstag ++ SPD-Holm wird 70 Jahre alt ++

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt/dpa 1 von 1

Holm Der Landesvorsitzende und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, Ralf Stegner, gratulierte persönlich zum 70. Geburtstag des SPD-Ortsvereins Holm-Hetlingen.

Pinneberg Das Programm beim 3. Musik- und Kulturfest in der Pinneberger Christuskirche wollten mehr als 70Besucher nicht verpassen. Es ging um Tanz, Glaskunst und Literatur.

Tornesch 125 Jahre Kreisfeuerwehrverband: Mit einer Feierstunde wurde am Freitagabend dieses Jubiläum begangen. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte zum Geburtstag eine silberne Glocke als Geschenk mitgebracht.

Schenefeld Der pensionierte Ingenieur und Künstler Jörg de Wolff präsentiert 150 Kunstwerke unter dem Motto „Worte in 3D“ in der Galerie des Schenefelder Kunstkreises.

Uetersen Mehr als 100 Leser der Uetersener Nachrichten haben sich gestern im Burg-Kinocenter an der Marktstraße 24 eingefunden, um sich gemeinsam den Film „Hereinspaziert“ anzuschauen. Das UeNa-Leserkino in Kooperation mit dem Burg-Kinocenter ist in diesem Jahr zum zweiten Mal angeboten worden. Diesmal als Matineevorstellung.

Elmshorn Mit einem neuen Konzept hat die Stadt Elmshorn gestern den Volkstrauertag begangen. Am Gedenkstein auf dem Friedhof wurden Blumen niedergelegt.

Barmstedt In der Galerie auf der Schlossinsel Rantzau ist jetzt Kunst aus Berlin zu sehen: Michael Jastram zeigt Zeichnungen und Skulpturen. Am Sonnabend wurde die Ausstellung eröffnet.

Quickborn Im Rahmen des Volkstrauertags berichteten Schüler des Elsensee- und Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums während der Gedenkstunde über ihre historische Spurensuche.

Hamburg Nach einem Angriff auf das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft im Hamburger Stadtteil Neustadt hat es zwei vorläufige Festnahmen gegeben. Eine 26-Jährige und ein 30-Jähriger seien nach der Tat am Samstagabend in der Nähe des Tatorts gefasst worden, wie die Polizei gestern mitteilte. Eine Gruppe von 10 bis 15 Vermummten soll am Samstagabend Farbbeutel und Pflastersteine gegen die Fensterscheiben und die Fassade geworfen haben. Außerdem sollen die Täter mehrere Reifen auf die Fahrbahn vor der Staatsanwaltschaft gezogen und entzündet haben. Verletzt wurde niemand.

Schleswig-Holstein Neue Runde im Streit zwischen Land und Kommunen um die Arbeitszeit der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten: Schafft die Jamaika-Koalition die von der Vorgängerregierung eingeführte Pflicht zu einer Beschäftigung in Vollzeit nicht ab, drohen die kommunalen Spitzenverbände mit einer Klage vor dem Landesverfassungsgericht. Damit wollen Gemeinden, Städte und Kreise sich beim Land zumindest die Mehrkosten zurückholen, die durch eine Aufstockung der bisher überwiegend als Teilzeit-Job ausgewiesenen Stellen entstehen.