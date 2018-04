Vom Geheimtipp zum gefeierten Star : Anna Depenbusch: „Ich habe mir viel erarbeitet“

Die Hamburger Liedermacherin spricht im Interview mit shz.de über einen Ebay-Hype und ihre Freude über den 40. Geburtstag.

von Birger Hamann

21. April 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Ihre Stimme ist grandios, ihre Musik eine Mischung aus Pop und Chanson, ihre Texte sind Geschichten voller Gefühle: Davon können sich Zuhörer überzeugen, wenn Anna Depenbusch am Klavier spielt. Früher war die Hamburgerin ein Geheimtipp. Das änderte sich, als Ina Müller brüllte: „Anna Depenbusch, das ist geile Scheiße!“.

Frage: Frau Depenbusch, wissen Sie eigentlich, was Ihretwegen bei Ebay los war?

Anna Depenbusch: Bei Ebay? Wegen mir? Nee, was war da los?

Ihre aktuelle Tour begann in der Elbphilharmonie. Und unter Ihren Fans lief ein Wettbieten um die letzten Tickets für dieses erste Konzert. Manche haben den dreifachen Preis bezahlt.

Was? Das hat mir bislang noch niemand erzählt, krass.

Vor zehn Jahren sind Sie noch beim Duckstein-Festival auf der Fleetinsel aufgetreten, vor nicht einmal 100 Zuschauern, die alle nicht bezahlen mussten, um Sie zu sehen. Heute zahlen Menschen 100 Euro für ein Konzertticket von Ihnen. Müssen Sie sich manchmal kneifen, um diese Entwicklung zu realisieren?

Eigentlich nicht, denn ich habe das Gefühl, das ist alles sehr gesund gewachsen. Es gibt ja Leute, die haben nur einen Hit im Radio und spielen plötzlich in großen Hallen vor mehr als 10.000 Menschen. Ich glaube, die müssen sich eher kneifen. Ich habe mir viel erarbeitet, es hat sich sehr viel entwickelt in den zehn Jahren. Ich bin da gut reingewachsen, und mein Publikum hat mich dabei begleitet.

Gab es dennoch einen Punkt in Ihrer Karriere, an dem Sie wussten: Von jetzt an klappt es mit der Musik, davon kann ich in Zukunft auch leben?Ja, den Punkt gab es. Das war am 9. Dezember 2010, als ich das erste Mal zu Gast bei „Inas Nacht“ war.

Damals sangen Sie „Kommando Untergang“, und Ina Müller brüllte nach Ihrem Auftritt ins Mikrofon: „Anna Depenbusch, das ist geile Scheiße!“

Ganz genau. Vorher war ich immer so ein Hamburg-Tipp. Und davon kannst du dann nicht leben. Du spielst in Hamburg, und es kommen auch Leute – aber in Lüneburg kommt schon kaum noch jemand. Und da hat „Inas Nacht“ ganz viel bewegt. Ich war zwar immer noch ein Insider-Tipp, habe ab 2011 aber deutschlandweite Tourneen gespielt. Da habe ich gemerkt: Jetzt läuft’s.

Woran hat sich das konkret bemerkbar gemacht? Mehr Anfragen?

Ja. Nach der Sendung haben plötzlich auch mal schöne Festivals angefragt. Veranstalter haben gesagt: „Wir haben Dich bei Inas Nacht gesehen und können uns gut vorstellen, dass Du für uns auftrittst.“ Und dann sind auch außerhalb von Hamburg die Leute zu meinen Konzerten gekommen, in Lüneburg genauso wie in Stuttgart.

Mehr zum Thema Hamburger im Gespräch : Hier finden Sie alle Interviews der Serie

Ihre derzeitige Tournee heißt „Solo am Klavier“. Genau so spielen Sie auch, ganz alleine, ohne Band. Und während Ihrer Konzerte streicheln Sie zwischen den Liedern immer wieder das Klavier. Warum?

Die Beziehung zwischen mir und dem Klavier ist eine ganz spezielle. Es ist wie eine Hassliebe. Denn ich liebe dieses Instrument sehr. Aber es ist auch hart. Es fällt mir nicht leicht, es schüchtert mich ein und überfordert mich permanent. Aber wenn es mir dann Momente zurückgibt, die gut funktionieren, bin ich dankbar und bedanke mich auch bei diesem Instrument. Und das Klavier mag mich auch – glaube ich.

Wenn Sie alleine mit dem Klavier auf der Bühne sind, und alles konzentriert sich auf Anna Depenbusch und dieses eine Instrument: Sind Sie dann besonders nervös, weil Sie wie auf dem Präsentierteller sitzen?

Ja, schon. Aber eigentlich kann mir gar nichts passieren. Weil ich nämlich alles selbst entscheiden kann. Ich kann Lieder spielen, wie ich will, mal schnell, mal langsam. Ich bin flexibel, kann auf das Publikum reagieren, könnte jederzeit jeden Song abbrechen und sagen: Wisst ihr was Leute, lief jetzt nicht so gut, wie fangen noch mal an. Das passiert auch mal, aber das geht mit einer Band nicht. Denn wenn der Band-Apparat einmal läuft, dann läuft er.

Sie singen in Ihren Liedern von Liebe und Freundschaft, wie in „Tim liebt Tina“, von Gefühlen und Stimmungen, wie in „Tretboot nach Hawaii“, von schönen Momenten und großen Tragödien, wie in „Schönste Melodie“. Wie sehr ist Ihre Musik autobiografisch geprägt?

Man könnte sagen, sehr autobiografisch, weil viele Ideen oder Geschichten tatsächlich aus meinem engsten Freundeskreis kommen. Weil ich zum Beispiel den großen Liebeskummer meiner besten Freundin hautnah miterlebt habe. Es sind also nicht immer eins zu eins meine eignen Geschichten. Ich verändere gerne die Perspektive in meinen Geschichten, dann bin ich quasi der andere. Aber ich kann zu vielen meiner Lieder und Geschichten Namen nennen.

Dann ganz konkret gefragt: Gibt es oder gab es diesen Nachbarn im gleichnamigen Song „Benjamin“, in den Sie sich kurz und heftig verlieben und dann an der Wand, die Ihre und seine Wohnung trennt, mit anhören müssen, wie dieser Benjamin seine neue Freundin nebenan liebt?

Haha, freche Frage. Also: Es gibt keinen Mann, der Benjamin heißt. Aber es gibt eine sehr hellhörige Geschichte aus unserem Haus. Und alle meine Nachbarn wissen, um wen es geht. Daher sind Konzerte in Hamburg besonders lustig, weil dann immer Nachbarn von mir im Publikum sitzen und genau wissen, wer mit „Benjamin“ gemeint ist.

Sie sind vor einem halben Jahr 40 geworden. Nicht wenige Menschen haben damit ein echtes Problem. Sie hingegen haben einmal gesagt, Sie hätten sich über die 40 gefreut. Warum?

Weil man mit 40 andere Geschichten erzählen kann. Ich sehe mich in der Tradition von Liedermacherinnen, die bis 80 auftreten und dann tot von der Bühne fallen. Bis dahin möchte ich auf der Bühne in meinen Liedern Geschichten erzählen. Und zwar solche, die zu einer Frau in meinem Alter passen. Ich habe das Gefühl, ab 40 verändern sich die Themen, und man kann über andere Dinge singen. Man kann mit Anfang 20 nicht Lieder über die große weite Welt singen, weil es dir niemand abnimmt. Mit 40 trauen einem die Menschen auch schon ein paar eigene Erfahrungen zu, über die man dann auch singen kann.

Erleben Sie denn so viel oder sind Sie eine so gute Beobachterin?

Ich glaube, ich bin die bessere Beobachterin. Es sind die kleinen Details, die ich besonders spannend finde, die vermeintlichen Nebensächlichkeiten. Es gibt ja wenige Lieder von mir, die die großen politischen Themen anreißen. Das ist auch nicht meine Stärke. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die mich interessieren und die ich in meinen Liedern verarbeite.

Und damit sind Sie mittlerweile sehr erfolgreich. Dennoch haben Sie mal über sich selbst gesagt: „Ich bin kein Mainstream, mich hört man nicht im Radio.“ Wie haben Sie das gemeint?

Ich bin halt nicht so der Autobahn-Typ, sondern eher so der Landstraßen-Typ. Also abseits der Hauptstraße. Dort fühle ich mich ganz wohl. Wo das Tempo nicht so hoch ist, wo die Straßen nicht so breit sind. Wo man noch mal eine kleine Schleife dreht und schöne Sachen entdeckt.

Anna Depenbusch persönlich

Ich lebe gerne in Hamburg, weil . . . es mein fester Ankerplatz ist. Egal wie lange ich weg bin, es schwemmt mich immer wieder in den Heimathafen zurück.

Was mir an Hamburg nicht gefällt, ist . . . die Entfernung zu einem tropischen Sandstrand. Das wäre es dann aber auch schon.

Abschalten kann ich am besten . . . beim gemütlichen Fahrradfahren und auf einer Zugfahrt. Ich schalte ab, wenn es sich um mich herum bewegt.

Meine größte Schwäche ist . . . Franzbrötchen und Ungeduld.

Musik bedeutet für mich . . . Balance, sie hält mich im Gleichgewicht. Mal beruhigt sie, mal treibt sie mich an. Dabei ist es fast egal, ob ich selbst auf der Bühne stehe oder mir Musik von anderen Künstlern anhöre.