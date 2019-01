Anlaufstelle für Beschwerden fehlt

Im zehnten Jahr ihres Bestehens ist die Ideenwerkstatt Halstenbek kreativ wie zu Beginn / Ergebnis der jüngsten Umfrage liegt vor

von Dietmar Vogel

30. Januar 2019, 16:00 Uhr

„Am Montag, 14. September, 15 Uhr, Gemeindehaus der Erlöserkirche, Friedrichstraße, will das Organisationstrio um Wiebke Themann, Vera Bestgen und Hildegard Krüger Bürger dazu animieren, mit Ideen Halstenbek voranzubringen. Beispielsweise soll über die Realisierung eines Bürgerhauses diskutiert werden.“ Diese Zeilen veröffentlichte unsere Zeitung am 8. September 2009. Die Ideenwerkstatt als Ideenschmiede – längst hat sich die Einrichtung zur unverzichtbaren Institution in der Gemeinde eingerichtet. Jüngste Aktion: eine Befragung der Besucher unter dem Motto „Gute Ideen für Halstenbek“ auf dem vorigen Weihnachtsmarkt.

Die Ergebnisse landen nicht in den Schubladen. Im Gegenteil: „Wir sind dabei, diese Ideen und Anregungen zu bearbeiten und gegebenenfalls an die zuständigen Gremien weiterzuleiten“, unterstreicht Themann. Viele Besucher hätten sich gefreut, dass jemand Interesse an ihren individuellen Wünschen hatte, entsprechend hoch sei die Resonanz, lautet die Bilanz der Mitstreiter.

Der Fokus liegt laut Themann eindeutig auf einem wichtigen Thema: „Ein Großteil der Wünsche galt dem Bereich Verkehr. Gefordert wurde mehr Beachtung für die Belange der Fußgänger und Radfahrer, bessere Fahrrad-Abstellmöglichkeiten, gut koordinierte Ampeln und saubere Übergänge ohne Pfützen“, heißt es aus dem Ergebnisprotokoll.

Doch das ist längst nicht alles. Themann dazu: „Häufig kam die Forderung nach mehr Bänken – sei es zum Verweilen im Ort oder um den weiten Weg von der Wohnung ins Zentrum oder zum Bahnhof zu schaffen.“ Im Bereich Kommunikation wurden zudem folgende Anregungen geäußert: Mehrgenerationen-Café auf ehrenamtlicher Basis, Verweilmöglichkeiten am Krupunder-See, Kino und Schwimmmöglichkeiten für Kinder. Es gab auch ein Angebot, sich an der musikalischen Ausgestaltung von Veranstaltungen zu beteiligen.

„Hier wurde sehr deutlich, dass in Halstenbek eine Anlaufstelle für Wünsche und Beschwerden fehlt“, sagte Themann. Ein Besucher habe auch eine App als Mängel- und Ideenmelder angeregt.

In dem Topf der „besonderen Ideen“ landeten Anregungen wie Video-Überwachung bei Müllcontainern, bei Festen auf dem Rathausplatz gelbe Tonnen statt gelber Säcke, kreative Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder und der Wunsch nach einem Hundeplatz im Ort.

Themann verspricht: „Die Ideenwerkstatt Haltsenbek wird sich bei ihren kommenden Planungstreffen mit all diesen Themen befassen und Wünsche, Kritik und Anregungen an die Verwaltung oder die politischen Gremien weiterleiten.“