„Aufgabe erfüllt mich“ : Anja Epper übernimmt: Das ist Pinnebergs neue Bauamtchefin

Avatar_shz von René Erdbrügger

14. Januar 2022, 16:45 Uhr

Pinneberg hat eine neue Bauamtschefin: In seiner Sitzung am Donnerstag (13. Januar) hat der Hauptausschuss mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, Anja Epper zur Leiterin des Fachbereiches III (Stadtentwicklung) der Stadtverwaltung zu ernennen. Damit tritt sie spätestens am 1. Juli die Nachfolge von Klaus Stieghorst an, der diese Position über 28 Jahre bekleidete und kürzlich verabschiedet wurde.

Seit 1996 Sachgebietsleiterin im Amt für Stadtentwicklung Rostock

Epper ist vom Fach: Sie ist seit 1996 Sachgebietsleiterin für Sanierung und Stadtgestaltung im Amt für Stadtentwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Durch das Studium der Architektur und Stadtplanung an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und dem Vorbereitungsdienst beim Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Abschluss als Bauassessorin besitzt sie die Befähigung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst.

Umfangreiches ehrenamtliches Engagement

Außer ihrer beruflichen Tätigkeit zeichnet sich die neue Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung durch ein umfangreiches ehrenamtliches Engagement zum Beispiel im Bundesvorstand der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung, bei der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern und dem Forum für Wohnungsbau, Städtebau und Baukultur Mecklenburg-Vorpommern aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung am Freitag (14. Januar).

„Mit Frau Epper konnten wir eine sehr versierte Leiterin für den Fachbereich Stadtentwicklung gewinnen, die auf Grund ihrer Position umfangreiche Erfahrungen in der Bürgerkommunikation und mit politischen Gremien vorweisen kann und zugleich Kenntnisse in der Prozessoptimierung und Digitalisierung hat“, sagte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos). Sie werde ein Gewinn für Pinneberg sein. „Mit ihr werden wir fachlich über die Stadtgrenzen hinausblicken und die Zukunftsthemen wie zum Beispiel Klimaschutz und Mobilität tatkräftig anpacken können“, so die Bürgermeisterin.

„Die neue Aufgabe erfüllt mich mit großer Vorfreude. Ich weiß um die Herausforderungen, die mit dieser Aufgabe verbunden sind“, sagte Epper. Mit ihren Erfahrungen in den unterschiedlichen Bereichen von Innenstadtgestaltung und Stadtplanung bis hin zur Bürgerkommunikation hoffe sie, die zahlreichen bereits begonnenen Projekte mit ihrem neuen Team zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und gleichzeitig der Stadt Pinneberg neue Impulse geben zu können.

Deutliches Signal im Bereich Gleichstellung

Mit der Ernennung von Epper setze die Stadt Pinneberg gleichzeitig ein deutliches Signal im Bereich Gleichstellung. „Die vier Fachbereichsleitungen werden zukünftig mit je zwei Frauen und zwei Männern fachlich hervorragend besetzt sein“, betonte Steinberg.​