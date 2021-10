Kreis Pinneberg in Kürze : Anhörung zu Krankenhausschließungen ++ Feuer Langes Tannen: Wehrführer berichtet ++ Gewalt bei Elmshorns Jugend nimmt zu

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 13. Oktober wichtig ist.

Kreis Pinneberg Am Mittwoch (20. Oktober) findet eine öffentliche Anhörung der Geschäftsführung der Regio-Kliniken zur Weiterentwicklung der Krankenhausversorgung im Kreis Pinneberg und zur möglichen Schließung des Regio-Klinikums am Fahltskamp 74 statt. Alle Einwohner der Stadt Pinneberg und der Umlandgemeinden sind eingeladen, an der Anhörung teilzun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.