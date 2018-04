Mit interaktiver Karte : Anhalten zum Aufladen: Das sind die E-Tankstellen im Kreis Pinneberg

Der „Tag der Elektromobilität“ wird am Sonntag, 22. April, von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Barmstedter Schwimmbad „Badewonne“, Seestraße 12, ausgerichtet. Veranstalter sind der Kreis Pinneberg sowie die Stadtwerke Barmstedt, Elmshorn, Tornesch, Wedel und die Gemeindewerke Halstenbek. Der A. Beig-Verlag, der unter anderem diese Zeitung herausgibt, ist Medienpartner. Die Teilnahme ist kostenlos, zahlreiche Parkplätze stehen am Rantzauer See sowie in der Barmstedter Innenstadt zur Verfügung und werden zum Veranstaltungstag ausgeschildert.