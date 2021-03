Angst vor den skrupellosen Tierdieben

Einsamkeit in Coronazeiten Tierschützer, Polizei und Veterinäre warnen vor illegalem Onlinekauf von meist kranken „Wühltischwelpen“ /Taskforce in Hamburg

26. März 2021, 11:46 Uhr

Kreis Pinneberg | Es ist kein deutsches, es ist ein europäisches, ein weltweites Phänomen, das Tierschützer und Polizei mit Sorge verfolgen: der Tier-Diebstahl und illegale Welpenhandel in Corona-Zeiten. Die Nachfrage nach Vierbeinern, um sich der Einsamkeit in Lockdownzeiten zu erwehren, lässt die Nachfrage nach einem treuen Begleiter boomen.

Doch die Begehrlichkeiten haben Schattenseiten. Zum Nachteil der Tiere. Schon mehr als 98 000 Menschen fordern die Bundesregierung daher auf, den illegalen Welpenhandel zu stoppen.

Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, kennt das Problem: „Die Phänomene des ‚Tierdiebstahls‘ und des ‚illegalen Welpenhandels‘ sind dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein in Einzelfällen bekannt geworden, bilden aber keinen Kriminalitätsschwerpunkt. Leider ist die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) nach dieser ‚Beute‘ oder der Tatbegehung nicht auswertbar. Hier werden lediglich Großviehdiebstähle oder Betrugstaten und Straftaten nach dem Tierschutzgesetz erfasst.“

Laut Aussage des Polizeibeamten hat „der Fachdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn in 2020 drei Fälle von mutmaßlichem illegalem Welpenhandel bearbeitet und zwischenzeitlich an die Staatsanwaltschaft Itzehoe zur weiteren Entscheidung abgegeben. Die Verfahren sind bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe im Tierschutzdezernat anhängig. In zwei Fällen steht ein Hamburger im Verdacht, Welpen aus Polen eingeführt zu haben und diese über eine Mittelsfrau aus Elmshorn zum Kauf im Internet angeboten zu haben.“

Brockmann warnt eindringlich und gibt Tipps:

❍ Polizeilicherseits empfiehlt es sich bei jedem Kauf, unabhängig vom Kaufgegenstand beziehungsweise ob online oder persönlich, sich über den Verkäufer oder Züchter zu informieren. Wenden Sie sich gegebenfalls an einen Zuchtverband.

❍ Preise deutlich unter dem üblichen Marktdurchschnitt können ein Indiz für Unseriösität sein.

❍ Vorkassegeschäfte bergen häufig die Gefahr des Betrugs, indem man die Ware beziehungsweise in diesem Fall den Hund nicht erhält.

❍ Genau die vorgelegten Zuchtpapiere, den Kaufvertrag und den Gesundheitszustand des Hundes prüfen.

❍ Gegebenenfalls unabhängige Beratung suchen.

Es geht um ein Millionen-Geschäft, das skrupellose Händler längst für sich entdeckt haben. Ein Blick auf die britische Insel stimmt nachdenklich. Die Organisation Doglost, die eine Datenbank für vermisste Hunde betreibt, verzeichnete 2020 insgesamt 465 gestohlene Hunde in Großbritannien und Irland. Im Vergleich zu 2019 entspricht das einem Anstieg um 250 Prozent.

Es geht um Rassehunde – Cocker Spaniels, English Springer Spaniels und Jack Russell Terrier. Entführt werden nicht nur Welpen, die direkt zum Verkauf angeboten werden, sondern auch ausgewachsene Tiere für die Zucht.

Die bekannte Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ und der Tierschutzbund warnen ebenfalls vor Kriminellen, die sich auf den Diebstahl von Hunden spezialisiert haben – vor Geschäften, aus Gärten und Autos. „Jede Tierhalterin und jeder Tierhalter muss sich im Klaren darüber sein, dass ein Hundediebstahl extrem schnell gehen kann“, sagt Sarah Ross, Heimtierexpertin bei „Vier Pfoten“.

Die Folgen des illegalen Handels mit Hundewelpensind längst in den Praxen der etwa 12 000 niedergelassenen Tierärzte angekommen. „Die sogenannten Wühltischwelpen werden aus dem Kofferraum heraus verkauft“, sagt ein Veterinär in Hamburg. Oder sie werden im Netz illegal angeboten. Kranke Tiere, viel zu früh von der Mutter getrennt, seien ungeimpft. Sie würden häufig die ersten Lebensmonate nicht überleben, sagt der Mediziner.

Darauf sollten Tierhalter achten:

❍ Das Tier chippen lassen.

❍ Das Haustier bei einem Tierregister, zum Beispiel Tasso, registrieren lassen. Achtung: Immer die Daten aktuell halten.

❍ Außerhalb der Wohnung oder des Hauses sollten Tiere nicht unbeaufsichtigt gelassen werden – auch nicht im Garten.

❍ Den Garten vor Eindringlingen sichern.

❍ Hunde niemals unbeaufsichtigt vor Geschäften anleinen. Auch nicht für wenige Minuten. Ein Diebstahl dauert nur wenige Sekunden.

❍ Hunde nicht alleine im Auto zurücklassen.

❍ Den Hund so trainieren, so dass dieser beim Spazierengehen immer in Sichtweite bleibt und sicher auf das Rückruf-Kommando reagiert.

❍ Anderen Personen verbieten, das Haustier zu füttern oder ein Foto von diesem zu machen.

❍ Wichtige Unterlagen und gut erkennbare Fotos Ihres Haustiers aufbewahren. Besondere Erkennungsmerkmale notieren und fotografieren.

❍ Gute Vernetzung in der Nachbarschaft.