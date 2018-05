Region in Kürze : +++ Angst vor dem neuen Datenschutz +++ Unfall in Hemdingen +++ Barmstedter Kirche wird 300 Jahre alt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

22. Mai 2018, 06:00 Uhr

Kiel Sie ist die Spukgestalt für Unternehmen, Betriebe, Behörden und Vereine: die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Ab Freitag muss die DSGVO nun endgültig angewendet werden. 2016 trat der 99 Artikel starke Katalog mit strengeren Vorgaben an die Verarbeiter personenbezogener Daten in Kraft. Doch die EU-Verordnung könnte kaum umstrittener sein. Was für die einen ein europaweit einheitlicher Verbraucherschutz, ist für andere ein ressourcenfressendes bürokratisches Ungetüm.

Barmstedt Es war das Wochenende der Feste in Barmstedt: Während auf der Schlossinsel der Skulpturenpark seine Pforten öffnete, wurde an der Mühle gestern der Deutsche Mühlentag gefeiert. Und in der Innenstadt standen Sonntag und Montag die ersten Veranstaltungen zum 300. Geburtstag der Heiligen-Geist-Kirche auf dem Programm. Ein Festgottesdienst am Pfingstsonntag war der Auftakt der Jubiläumsfeiern der Kirchengemeinde Barmstedt. In seiner Predigt betonte Bischof Gothard Magaard, dass die Pfingstgeschichte heute immer noch aktuell für die Menschen ist. „Die Barmstedter Kirche ist ein Ort für menschliche Begegnungen und viele Lebenserfahrungen mit Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beisetzungen. Der Geist Gottes verbindet uns. Lasst uns eins sein in diesem Geist des Friedens und der Liebe“, so Magaard.

Hemdingen Bei einem Unfall an der Einmündung der Landesstraßen 111 und 195 in Hemdingen ist am Samstagabend ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Barmstedter Polizei gestern berichtete, war der Quickborner gegen 18.55 Uhr im Bereich der Einmündung im Dorfkern von einem Auto erfasst worden. Der Autofahrer aus Barmstedt hatte dem Motorradfahrer nach Polizeiangaben die Vorfahrt genommen.

Pinneberg Wie viele Besucher es am Sonntag auf dem Neue GeWoGe Quellentalfest waren, konnte keiner wirklich beziffern. „Wir denken, dass es um die 10.000 Besucher waren, vielleicht auch ein paar mehr“, sagte GeWoGe-Vorstand Kai Lorenz. Zahlreiche Gewinnspiele, Attraktionen für Kinder, Auftritte des VfL Pinneberg und der Musikschule, ein Udo-Lindenberg-Double und zum Abschluss drei Stunden Live-Musik der Hamburger Band Coverpiraten sorgten für ein volles Quellental. Bis Mitternacht wurde dort durchgefeiert.

Haselau Gleich zwei Andachten unter freiem Himmel hat es am Pfingstsonntag in den Dörfern von Marsch und Geest gegeben. Die Pastoren Andreas-Michael Petersen und Stefan Weißflog predigten am Elbdeich vor Bishorst in Haselau vor etwa 200 Gläubigen. Eingeladen hatten dazu gemeinsam die Kirchengemeinden Haseldorf-Hetlingen, Haselau, Appen, Seester und Moorrege-Heist. In Holm wurde auf dem Reiterhof von Marlis und Uwe Körner Gottesdienst gefeiert. Es gab dort sogar zwei Taufen.

Uetersen Dass die Taube zum Symbol des Heiligen Geistes geworden ist, ist auf Jesu Taufe im Jordan zurückzuführen. Die Evangelisten berichten, dass sich damals der Himmel geöffnet hat und der Geist Gottes in Gestalt einer Taube herabgekommen ist. Am Pfingstsonntag waren drei weiße Tauben Bestandteil des Gottesdienstes. Gen Himmel entlassen wurden die Tiere von Andreas Schaffert. Pastor Joachim Gorsolke erfreute sich daran.

Hasloh Die Kirchengemeinden aus Hasloh, Quickborn, Ellerau, Bönnigstedt und Ellerbek feierten gestern gemeinsam Pfingsten im Hasloher Pfingstwald mit einem ökumenischen Gottesdienst. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Hasloh eröffnete die Feierlichkeiten und zog bereits ab sechs Uhr musizierend durch die Gemeinde. Kein Wunder, dass die Bewohner der Ortschaften anschließend zahlreich zum Gottesdienst unter das grüne Blätterdach kamen.

Elmshorn Zehntausend Besucher sind am Sonntag zum traditionellen Pfingstochsen-Fest der Elmshorner Dittchenbühne gekommen. Michael von Abercron (CDU) hatte die Ehre, den Braten anzuschneiden. 280 Kilo hängen vor dem Anschnitt am Spieß, 20 Prozent Knochen abgezogen bleiben davon gut 220 Kilo Fleisch für die Besucher, rechnet Schlachter Harald Klafack vor.

Hamburg Durch die Bebauung freier Flächen in Hamburgs Stadtteilen sowie die Aufstockung von Gebäuden können nach Auffassung des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) mindestens 2000 bezahlbare Wohnungen geschaffen werden. Das habe eine Umfrage unter den Wohnungsunternehmen ergeben, die in dem Verband organisiert sind. „Nachverdichtung ist ein guter Weg, rasch bezahlbare Wohnungen zu errichten“, sagte VNW-Direktor Andreas Breitner der Deutschen Presse-Agentur. „Die Infrastruktur ist vorhanden, und Flächen werden besser als bislang für den Wohnungsbau genutzt.“