Angler zählen 150 Neumitglieder

Avatar_shz von hildebrandtj

14. Oktober 2020, 15:41 Uhr

Barmstedt | „Trotz des Covid 19-Virus und seiner Beschränkungen ist der Angelsport für viele Menschen sehr interessant geworden“, erläutert Mark-Andre Kaminski (Foto), Vorsitzender des Sportanglervereins Elmshorn-Barmstedt. Seit dem Lockdown habe der Verein unter Einhaltung von Social Distancing etwa 150 neue Mitglieder aufgenommen. „Aber so wie Mitglieder kommen, gehen auch wieder welche. So kann man sagen, dass der Verein in diesem Jahr zirka 100 neue Mitglieder für die Zukunft dazu gewonnen hat“, sagte Kaminski auf Anfrage unserer Zeitung. Da die Gewässer die nicht gesperrt wurden, Vereinsgewässer waren, da diese keine Plätze der Öffentlichkeit sind, waren diese bei den fast 1000 Mitglieder – davon 55 junge Sportangler in der Jugendgruppe des Vereins – sehr beliebt. Als Auflagen galten und gelten nach wie vor ein Hygieneabstand von 1,5 Metern, für Personen, die nicht in einem Haushalt zusammenleben.