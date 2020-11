Nach Unfall in Appen : Angetrunkener Radfahrer von Auto erfasst: Polizei sucht Zeugen

Der 54-Jährige musste ins UKE nach Hamburg eingeliefert werden. Inzwischen ist sein Zustand stabil.

von Johanna Ulrich

16. November 2020, 12:00 Uhr

Appen | Bei einem Verkehrsunfall in Appen (Kreis Pinneberg) ist am Samstagmittag (14. November) ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Pinneberg auf Anfrage von shz.de mit. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen oder Ersthelfer, die zum Geschehen etwas sagen können.

Von Auto erfasst

Gegen 12 Uhr wollte der 54-Jährige mit seinem Rad die Appener Straße überqueren. Erste Zeugen berichteten, dass er auf die Fahrbahn in Richtung Fehrenkamp gefahren sei, ohne sich umzusehen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, welches in Richtung der Wedeler Chaussee unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen sei der Radfahrer alkoholisiert gewesen.

Der Zustand des Radfahrers war zeitweise kritisch, ist nun aber stabil.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Pinneberg unter (04101) 2020 entgegen.