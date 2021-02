Zeugen gesucht : Angestellter mit Waffe bedroht: Erneuter Überfall auf Tankstelle in Pinneberg

Am Sonntag (7. Februar) überfiel ein Mann eine Tankstelle in der Saarlandstraße. Mitarbeiter schlugen ihn in die Flucht.

von René Erdbrügger

08. Februar 2021, 15:00 Uhr

Pinnberg | Erneut ist es in Pinneberg zu einem Überfall auf eine Tankstelle gekommen. Nach Angaben der Polizei betrat ein Mann, der einen Mund-Nasen-Schutz trug, am Sonntag (7. Februar) gegen 21.15 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Saarlandstraße und forderte mit vorgehaltener Waffe Bargeld aus der Kasse.

Täter flieht ohne Beute

Während der Tat hielt sich ein zweiter Mitarbeiter in den hinteren Verkaufsräumen in der Tankstelle auf. Ihm gelang es, den Täter in die Flucht zu schlagen. Anschließend floh der Täter ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung des Täters

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist männlich, etwa 1,80 Meter groß, um die 36 Jahre alt. Er trug eine graue Fleecejacke, eine graue Jogginghose, helle Turnschuhen und - außer einem Mund-Nasen-Schutz - schwarze Handschuhe und ein schwarzes Basecap. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Bereits am 16. Januar war es in der Pinneberger Saarlandstraße zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle gekommen, zu dem die Kriminalpolizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zur Identität des Täters bat.

Archivfoto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Polizei sucht nun Zeugen

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben können. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04101) 20 20 entgegengenommen.