Angebot für Daheimgebliebene

Jugendtreff Heist hat noch bis Ende der Ferien nahezu täglich einen besonderen Punkt im Programm / Teilnahme ab neun Jahren

von shz.de

15. Juli 2019, 16:00 Uhr

Heist | Sechs Wochen Sommerferien können sich lang anfühlen. Für alle Kinder und Jugendlichen ab neun Jahren, die keine Lust haben, ihre freie Zeit allein zu verbringen, hat sich Kim von der Reith vom Jugendtreff Heist ein Ferienprogramm überlegt. Noch bis Ferienende sorgt es Am Sportplatz 3 a für Spiel, Spaß und Abwechslung.

Nahezu täglich steht eine andere Aktion auf dem Programm. Höhepunkte gibt es einige: „Ich freue mich sehr auf die Wasserschlacht“, sagt Jugendtreff-Leiterin von der Reith. Deshalb ist dieser Punkt zweimal geplant, am Dienstag, 16. Juli und Freitag, 8. August. Wer hat, kann eine Wasserpistole mitbringen. Auch Wechselkleidung, Badesachen und ein Handtuch sind zu empfehlen. Weniger nass geht es am Freitag, 26. Juli, zu. Dann wird gepokert. „Allerdings nur zum Spaß, nicht um Geld“, erläutert von der Reith. Mitzocken können Jugendliche ab 14 Jahren.

Sportlich wird es am Donnerstag, 1. August, wenn auf dem alten Sportplatz Bauerngolf gespielt wird. „Das ist eigentlich wie normales Golf, nur größer mit Cricketschlägern und Fußbällen“, erläutert von der Reith. Es hat gewonnen, wer den Ball mit den wenigsten Schlägen ins Ziel befördert.



Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung





Von der Reith weist darauf hin, dass kurzfristige Programmänderungen jederzeit möglich sind. „Zum einen, wenn uns Regen bei geplanten Außenaktivitäten einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt die Erzieherin. Doch auch, wenn die Jugendtreff-Besucher auf das geplante Angebot keine Lust oder eine bessere Idee haben, wird etwas anderes unternommen. „Die Teilnahme am Programm ist keine Pflicht“, betont von der Reith. So können die Jugendlichen den Jugendtreff in den Sommerferien wie sonst auch aufsuchen, um Freunde zu treffen, sich zu unterhalten oder einfach nur zu entspannen.

Mitmachen beim Sommerferienprogramm können alle Kinder und Jugendlichen ab dem zehnten Lebensjahr kostenlos. Auch, wer nicht in Heist wohnt, ist willkommen. „Jeder der Lust hat, kann einfach vorbeikommen“, sagt von der Reith und spricht damit auch explizit Kinder und Jugendliche an, die bisher noch nicht zu den Besuchern des Jugendtreffs zählen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Ich finde es doof, wenn man vorher tausend Zettel ausfüllen muss“, erklärt die Erzieherin.

Geöffnet ist der Jugendtreff Heist, Am Sportplatz 3 a, in sowie außerhalb der Ferienzeit montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 20 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 18.30 Uhr. Für Fragen steht von der Reith unter Telefon (0 41 22) 97 66 65 oder per E-Mail an jugentreff-heist@gmx.net zur Verfügung.