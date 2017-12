Region Pinneberg in Kürze : +++ Andreas Bourani hilft Elmshorner Weihnachtsengel +++ Neue Arbeitsmarktdaten für Wedel +++ Ölspur durch Moorrege +++

von shz.de

erstellt am 01.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Elmshorn Der Pop-Star Andreas Bourani hat sich auf seiner Facebook-Seite sofort zu Wort gemeldet, als die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach per Facebook Elmshorns Lichtermarkt und damit auch den Weihnachtsengel attackierte. Bourani hat dem Elmshorner Engel einen ganz persönlichen Brief geschrieben und dem Mädchen Mut gemacht.

Wedel Die Elmshorner Agentur für Arbeit hat die neusten Arbeitsmarktdaten für Wedel und Uetersen veröffentlicht. Demnach betrug die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk im November 2017 bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen 4,3 Prozent. Im Dezember des vergangenen Jahres waren es ebenfalls 4,3 Prozent. Im Vergleich die Quote vom Oktober dieses Jahres: 4,4 Prozent.

Moorrege/Appen Eine Ölspur, die sich quer durch Moorrege und weiter bis nach Appen erstreckte, beschäftigte am Donnerstagnachmittag Feuerwehr und Polizei. Laut Polizeiangaben platzte an einem Kranwagen ein Hydraulikschlauch. Die rund fünf Kilometer lange Spur wurde von einer hinzugezogenen Fachfirma beseitigt. Während der Reinigungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Barmstedt Seit 20 Jahren ist Bullenkuhlens Bürgermeister Willi Hachmann ehrenamtlich als Amtsvorsteher des Amts Rantzau tätig. Für seine langjährige Arbeit ist er nun vom Amtsdirektor Heinz Brandt im Namen der Verwaltung und des Amtsausschusses geehrt worden.

Halstenbek/Rellingen Die Brandmeldeanlage der Seniorenresidenz an Rellingens Adlerstraße löste am Donnerstag um 1.37 Uhr grundlos aus. 19 Kameraden rückten wieder ein. Um 7.13 Uhr checkten 25 Halstenbeker Kameraden vermeintliche Rauchschwaden am Seemoorweg. Gefunden wurde nichts.

Quickborn Ende des Jahres werden die Kommunalbetriebe, eine Tochter der Stadt Quickborn, aufgelöst und die Sparte Telekommunikation in den Haushalt integriert. Der Ausschuss für Kommunale Dienstleistungen könnte den Weg dafür frei machen, wenn dessen Mitglieder am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Sitzungsraum Himmelmoor des Rathauses, Rathausplatz 1, zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen.

Pinneberg 15 Jahre Rathauspassage in Pinnebergs Innenstadt: Am Samstag ist großes Programm mit Musik, Tombola und Geburtstagstorte. Auch die Musikschule feiert mit kleinen Konzerten.

Schleswig-Holstein Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein steuert in guter Verfassung das Jahresende an. Am Donnerstag waren 87.900 Menschen ohne Job und damit 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Kreis Pinneberg betrug die Arbeitslosenquote 4,7 Prozent.