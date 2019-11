Andacht, Musik und Glühwein

Zum achten Mal Weihnachtsdorf vor der Drostei

von René Erdbrügger

25. November 2019, 15:45 Uhr

Pinneberg | Der Weihnachtsmarkt in Pinneberg hat ein Wahrzeichen. Zehn Meter hoch und acht Meter breit ist die Holzpyramide im Weihnachtsdorf, die den Besuchern im vorigen Jahr erstmals präsentiert wurde. Vergangene Woche wurde das Dorf vor der Drostei aufgebaut. Am Sonnabend wurde noch geschmückt – rechtzeitig zur gestrigen Eröffnung war alles fertig. Und auch die Arbeiten an der Pinneberger Bismarckstraße sind abgeschlossen. Gute Vorzeichen für die kommende Adventszeit.

Bereits ab 12 Uhr durften die Besucher gestern das Weihnachtsdorf betreten, den ersten Glühwein trinken oder die erste Bratwurst genießen. Darunter auch Familie Frömming aus Kummerfeld. Offiziell obliegt es dem Hauptveranstalter, dem Gastronomen Jens Stacklies aus Hamburg, Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos), dem Team des Stadtmarketings und einem Pastor, das Weihnachtsdorf in Pinneberg zu eröffnen. Silke Breuninger hielt die Predigt.

Für Birgit Schmidt-Harder ist es der erste Weihnachtsmarkt in ihrer Funktion als Citymanagerin. Sie fühlte während der Eröffnung Steinberg und Stacklies in einem Frage- und-Antwort-Spiel auf den Zahn. Schmidt-Harder hatte im Vorfeld Neues versprochen. „Ich finde die Dorfaufteilung sehr gelungen. Mir gefällt die optische Einbindung der Drostei“, sagt sie. Das historische Gebäude rücke diesmal noch mehr in den Fokus, weil es keine Bühne mehr gebe. Stattdessen werden die Künstler den gesamten Platz nutzen, sich zwischen die Gäste begeben und dort musizieren. Das Soundorchester Pinneberg und die mobile Band Delvtown Jazzmen sorgen für Unterhaltung. Der für drei Abende angekündigte Musiker Kurt Markussen wird jedoch nicht auftreten – er hat abgesagt.

Stacklies ist dem Wunsch vieler Gäste nachgekommen: An den meisten Hütten kann man neuerdings mit EC-Karte bezahlen. Es gibt zwölf Weihnachtshütten mit einem vielfältigen Angebot an Gastronomie und Kunsthandwerk. In der beheizten Eventhütte Paulaner Winteralm kann gemütlich gefeiert werden. Auch das aus der Gröninger Privatbrauerei stammende Bier „Pinneberger Winterwunder“ wird wieder ausgeschenkt. Einen Besuch wert ist die Wichtelhütte, in der Pinneberger Schüler Selbstgebasteltes und -gebackenes zum Verkauf anbieten. Mit dem Erlös bessern sie ihre Klassenkasse auf.