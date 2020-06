DKMS-Spenderaufruf : An Krebs erkrankt: Pinneberger Familienvater sucht weiter nach einem Lebensretter

Wie läuft die Registrierung ab? Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Registrierung derzeit online. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich das Registrierungsset über www.dkms.de/Jens nach Hause bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung kann jeder selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und das Set danach per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Das ist besonders wichtig: Die Wattestäbchen müssen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Die Rücksendequote liegt derzeit bei nur 60 Prozent – zu wenig findet Stefanie Doss von der DKMS, die Jens Imbeck-Schlegel bei der Suche nach seinem Lebensretter unterstützt.

Wie werden die Stammzellen entnommen? Es gibt zwei mögliche Verfahren: Bei der peripheren Stammzellentnahme (Apherese) – einem Verfahren, das in rund 80 Prozent der Fälle angewendet wird – werden die Stammzellen der Blutbahn entnommen. Das dauert drei bis fünf Stunden, in seltenen Fällen ist eine Nachspende notwendig. Der Spender kann die Entnahmeklinik noch am selben Tag verlassen. Die Knochenmarkentnahme aus dem Beckenknochen findet heute in 20 Prozent der Fälle statt. Dabei wird dem Spender unter Vollnarkose mit einer Punktionsnadel Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Darin befinden sich rund fünf Prozent des Gesamtknochenmarks, das sich innerhalb von etwa zwei bis vier Wochen wieder vollständig im Körper regeneriert. Für die Entnahme genügen in der Regel zwei kleine Einschnitte im Bereich des hinteren Beckenknochens. Das Risiko beschränkt sich im Wesentlichen auf die Narkose. Anschließend sollte der Spender nach Rücksprache mit der Entnahmeklinik zur Erholung für ein paar Tage zu Hause bleiben.

Was sonst noch möglich ist: Auch Geldspenden helfen, denn für jede Neuaufnahme entstehen der DKMS Kosten in Höhe von 35 Euro. DKMS-Spendenkonto: DE64 641 500 200 000 255 556; Verwendungszweck: LPS 268.