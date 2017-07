Region Pinneberg in Kürze : ++„An der Feuerwache“ in Ellerbek frei ++ Neumieter auf Kasernengelände ++ Friedensalle in Elmshorn bald wieder frei ++

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Hofmann 1 von 1

Ellerbek Das Straßenschild „An der Feuerwache“ wurde bereits vor einiger Zeit in der Gemeinde aufgestellt, doch nun ist die Straße auch für den öffentlichen Verkehr zugänglich. Dafür sprachen sich die Mitglieder der Gemeindevertretung während der jüngsten Sitzung einstimmig aus. Die Widmungsvoraussetzungen sind erfüllt und die Abnahme der Straßenfläche nach dem Endausbau ist erfolgt.

Pinneberg Haus 3, das Bundeswehrzeughaus auf dem ehemaligen Eggerstedt-Kasernengelände in der Pinneberger Parkstadt, ist verkauft worden. Der neue Eigentümer ist Heiz24-Chef Matthias Falkenberg. Das Unternehmen, das Steuerungselemente für Heizungsanlagen aufbereitet, hatte bereits 2014 als erster Betrieb überhaupt ein Grundstück auf dem Areal erworben. Das Gebäude soll umgebaut werden und als Lager für Neuteile genutzt werden.

Elmshorn Die Elmshorner Stadtentwässerung rechnet damit, dass die Bauarbeiten am abgesackten Kanalschacht an der Friedensalle – abhängig von der Wetterlage – in der kommenden Woche beendet sein werden. Die Straße ist seit mehreren Wochen gesperrt, weil der Kanal unter der Fahrbahn in Höhe der Aral-Tankstelle am Friedhof eingebrochen war. Das Resultat: Ein riesiger Krater.

Bilsen Der Bilsener Bauausschuss wird sich erneut mit der Regenwasserableitung im Mühlenweg befassen. Wie berichtet, steht der Mühlenweg bei Starkregen immer wieder unter Wasser. Über mögliche Lösungen wollen die Politiker beraten.

Schenefeld Der Gemeindewahlausschuss lädt für Freitag, 4. August, ab 12 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in den Gemeinschaftsraum des Rathauses, Holstenplatz 3-5 ein. Zentrales Thema ist die Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für Schenefelds Bürgermeisterwahl am Sonntag, 24. September. Bis 18 Uhr am Montag, 31. Juli, sind noch weitere Wahlvorschläge möglich. Online hat die Verwaltung einen Katalog zusammengetragen mit den Voraussetzungen, die erfüllen werden muss.

Hamburg Die Planungen der Hamburger Hafenbehörde (HPA) für den Ersatz-Lebensraum des Schierlings-Wasserfenchels sind angelaufen. Sie stellte am Donnerstag im Osten der Stadt die Ausgleichsfläche vor, auf der bei der geplanten Elbvertiefung die Pflanze angesiedelt werden soll. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar in seinem Urteil eine vorgesehene Ausgleichsmaßnahme zum Schutz des Doldenblüters nicht akzeptiert, so dass eine neue gefunden werden musste. Dies sei hoffentlich der letzte planerische Akt bis zur Elbvertiefung, sagte der HPA-Chefplaner Jörg Oellerich.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein wurden im vergangenen Jahr nach Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes insgesamt 85.640 fabrikneue Pkw zugelassen und damit 6,5 Prozent mehr als 2015. Dabei stieg die Zahl der benzinbetriebenen Fahrzeuge um 9,2 Prozent auf 46.095, während Autos mit Dieselmotor um 2,5 Prozent auf 37.739 zulegten. Der Anteil der Dieselfahrzeuge an den Pkw-Neuzulassungen ging damit leicht auf 44,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag weiter berichtete.

erstellt am 28.Jul.2017 | 06:00 Uhr