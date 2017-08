Amt wird zum Quartier der Nazis

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Schleswig-Holstein als preußische Provinz mit eigenem Landtag, freie Wahlen für alle Männer über 25 Jahren – die Aussichten der Pinneberger Bürger waren recht gut am Ende unseres gestrigen Beitrags in der Geburtstags-Serie „250 Jahre Drostei“. Glanz und Gloria der vergangenen Zeiten, als der dänische König beim Drosten abstieg, waren damit natürlich vorbei. Auch die Drosten selbst gehörten der Vergangenheit an – stattdessen residierten nun Landräte in der Drostei, die trotzdem bis heute ihren hochherrschaftlichen Namen behalten hat.



Umbauarbeiten für Katasteramt

Bis in die 1920er Jahre war das Gebäude Sitz der Landräte. Mit dem Bau einer neuen Dienstvilla wurde die Drostei jedoch frei – für den Einzug des Katasteramts 1929. Dieter Beig, ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter unserer Zeitung und Autor des Drostei-Buches „Kultur – ein langer Weg“, erläutert: „Mit dem Einzug des Katasteramtes wurde viel umgebaut. Fenster wurden zugemauert und es wurden Wände gezogen.“ Für eine lange Zeit sah die Drostei völlig anders aus, als die Pinneberger sie heute kennen. Und damit schien sie erstmal aus der kommunalen Wahrnehmung verschwunden: Feste und Versammlungen fanden etwa im Hotel zur Eiche statt.

Dazu gehörten auch die ersten Kundgebungen und Werbeveranstaltungen der NSDAP Ortsgruppe Pinneberg – zunächst zaghaft, dann immer lauter und fordernder. 1933 war ein Jahr der großen Veränderung in Pinneberg: Schlag auf Schlag kamen Nachrichten über die Entmachtung Adolf Hitlers politischer Feinde, am 8. März hissten die Bürger an den Verwaltungsgebäuden feierlich Hakenkreuzflaggen und zogen mit Fackeln durch die Stadt, Werbefahrten wurden veranstaltet und die örtliche Hitlerjugend eingeschworen – Pinneberg feierte den Aufstieg der NSDAP.



SA macht aus Drostei ihr Standartenhaus

Der Druck auf die Bevölkerung war allerdings groß. Berichtete unsere Zeitung 1931 noch von Protestveranstaltungen gegen den Faschismus, so finden sich nach Hitlers Machtergreifung auch Razzien und Festnahmen in den Schlagzeilen – auch folgende Meldung: „Zu der gestrigen Nachricht über die mysteriöse Entführung hören wir, dass der Schlachter Seider wegen staatsgefährlicher Umtriebe einem Konzentrationslager zugeführt worden ist“ (Tageblatt vom 3. Oktober 1933). Zuneigung zum nationalsozialistischen Gedankengut zeigten die Bürger etwa mit dem Eintritt in die Sturmabteilung (SA)-Standarte 265, die am 20. November feierlich in die Drostei einzog und dort fortan mit dem Katasteramt unter einem Dach ihr Hauptquartier hatte. Als „Standartenhaus“ beheimatete die Drostei eine neu eingerichtete und mit Pastor und Spielmannszug eigens geweihte Fahnenhalle. „Während die Stürme der Standarte sich sammelten, um zur Weihe des Tages einen Fackelzug durch Pinneberg zu unternehmen, empfing gegen 7 Uhr abends Standartenführer Lüdemann im neuen Heim der 265er einige Gäste zu einer schlichten Feier“, berichtete unsere Zeitung. Auch die neue Einrichtung der Drostei, die einen „vornehmen, schlichten Eindruck“ mache, wurde kräftig gelobt.

Die SA-Mitglieder versammelten sich im neuen Standartenhaus einmal in der Woche zum Dienst. Auch Beigs Vater, Redakteur Andreas Beig, gehörte dazu. „Irgendeine Uniform musste man tragen“, sagt der Sohn. „Mein Vater wollte ins Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, aber das gab es nur in Elmshorn. So landete er bei der Pinneberger SA.“ Eine Organisation, die Beig als „besseren Kegelclub“ bezeichnet – besonders als Hitler nach dem Röhm-Putsch 1934 die SA weitgehend entmachtete. Trotzdem: „Die Väter meiner Spielkameraden waren auch in der SA. Techniker, Zahnärzte, Schlosser oder auch Bürovorsteher.“ Ein buntgemischter Haufen, der der Spenden sammelte: „Sie haben meistens für das Winterhilfswerk gesammelt“, sagt Beig. Er fügt hinzu: „Damit wurde dann die Rüstung finanziert.“

Lange in der Drostei bleiben durfte die SA jedoch nicht – 1938 war dann doch das Katasteramt wichtiger. Und das hielt sich dort bis in die 1980er Jahre.

von fko

erstellt am 31.Aug.2017 | 16:00 Uhr