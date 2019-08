Amt Gums soll offiziell nach Heist umziehen

von Patrick Tabel

16. August 2019, 16:00 Uhr

Moorrege/Heist | Die Gemeinde Heist soll neuer Sitz des Amts Geest und Marsch Südholstein (Amt Gums) werden. Die Mitglieder des Hauptausschusses votierten einstimmig dafür. „Die Entscheidung hat keine negativen Auswirkungen für Moorrege und bringt Heist auch keine Vorteile. Es wäre nur seltsam zu erläutern, dass das Verwaltungsgebäude in Heist steht, der Verwaltungssitz aber Moorrege ist“, sagte Amtsdirektor Rainer Jürgensen (Foto). Die Mitglieder des Hauptausschusses trieben die Pflöcke nun ein. Doch sei dies erst der erste Schritt, gestand Jürgensen.

„Das Innenministerium muss offiziell entscheiden, wo der offizielle Sitz des Amts ist“, sagte er. Das Thema werde daher erneut im Amtsausschuss abgestimmt. Danach werde jede Gemeinde befragt. „Mein Tipp ist, dass es 9:1 oder 8:2 ausgeht“, sagte Jürgensen mit Blick auf die ablehnende Haltung einiger Gemeinden für den Neubau. Wenn das Votum der Gemeinden vorliege, müsse der Kreistag beraten und Landrat Oliver Stolz ein offizielles Anhörungsverfahren einleiten.

„Für das Innenministerium gilt immer zunächst der Grundsatz, dass die Verwaltung am Amtssitz zu führen ist. Diese befindet sich aufgrund freiwilliger Entscheidung des Amtsausschusses künftig in Heist“, beschrieb die Amtsverwaltung den Sachverhalt. „Es ist davon auszugehen, dass in keiner Amtsgemeinde ein deutlicher Schwerpunkt nach Bevölkerungszahl und -dichte und sonstigen Gegebenheiten erkennbar ist. In der Gemeinde Moorrege befindet sich zwar die einzige weiterführende Schule im Amtsbereich; sie bietet jedoch nur den Schulzweig Gemeinschaftsschule an.“ Ähnlich sei das Bild bei den Nahversorgern, die es in Heist, Holm und Moorrege gebe. Für „größere und speziellere Einkäufe“ müssten die Einwohner der Amtsgemeinden in die umliegenden Städte fahren. Der Standort in Heist sei verkehrstechnisch aber ideal. „Für den Amtssitz sind die Wege- und Verkehrsverhältnisse ausschlaggebend, denn die Verwaltung muss für alle Einwohnerinnen und Einwohner gut erreichbar sein. Der künftige Verwaltungssitz in Heist erfüllt diese Maßstäbe. Er liegt direkt an der Bundesstraße 431 und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, zumal sich direkt vor dem neuen Verwaltungssitz eine Bushaltestelle befindet“, lautet die Einschätzung der Verwaltung.

Nach zähen und langwierigen Diskussionen hatte der Amtsausschuss des Amts Gums entschieden, in Heist ein neues Amtshaus zu beziehen (unsere Zeitung berichtete). Dieses wird von der Raiffeisenbank an der Wedeler Chaussee errichtet.

Im Herbst 2020 soll nach der Fertigstellung der Umzug stattfinden. „In Kürze soll der erste Spatenstich erfolgen“, erläuterte Jürgensen den Ausschussmitgliedern. Derzeit fehle noch ein notwendiges Bauschild. „Dann kann es eigentlich losgehen“, sagte Jürgensen. Ab September soll die notwendige Abbiegespur eingerichtet werden.