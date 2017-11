Region Pinneberg in Kürze : +++ Amt berät über Haushalt +++ Jahreshauptversammlung in Prisdorf +++ Dorffest in Bokel +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

von shz.de

erstellt am 03.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Barmstedt Mit dem aktuellen Stand des Haushalts für 2017 und dem geplanten Haushalt für das kommende Jahr wird sich der Hauptausschuss des Amts Rantzau während seiner nächsten Sitzung am Montag, 6. November, befassen. Dann beraten die Politiker auch über die vorzeitige Rückzahlung von Darlehen und den Stellenplan für 2018. Die Ausschussmitglieder tagen ab 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Amts Rantzau, Chemnitzstraße 30 in Barmstedt.

Prisdorf Das politische Klima in Prisdorf sei der Hauptgrund für Christina Hoyer gewesen, den Vorsitz des Trägervereins des Kindergartens auf der Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2018 – ein Jahr vor Ende ihrer Amtszeit - zur Verfügung zu stellen. Sie mahnte mangelnden Respekt vor der ehrenamtlichen Arbeit an. Zudem verliert die Kita „Lütte Prisdorfer“ mit Birgit Kruse ihre organisatorische Leitung. Sie hat ihren Vertrag zu Ende Februar gekündigt.

Bokel Im Vorjahr feierte das Dorffest in Bokel eine erfolgreiche Premiere. Nun soll es eine Fortsetzung geben. Am Sonnabend, 4. November, lädt das vielköpfiges Organisationsteam unter dem Motto „Gipfeltreffen“ wieder in die Bergstraße 7 ein. „Bokeler treffen Bokeler“ heißt es an dem Abend, der um 19 Uhr starten wird. Im vergangenen Jahr folgte das halbe Dorf dem Aufruf. Bei der Veranstaltung müssen wieder weder Getränke noch Essen bezahlt werde. Wobei ein freiwilliger Obolus auf Spendenbasis gern gesehen wird. Hausherr Hauke Ahsbahs hofft auf zahlreiche Gäste. Die Idee, ein Dorffest auf die sprichwörtlichen Beine zu stellen, ist eine Reaktion auf das Wegbrechen einiger Bokeler Traditionsveranstaltungen. Nachdem es den Ernteball und das Strandfest schon länger nicht mehr gibt, wollten die Organisatoren neues Leben in den Terminkalender der Gemeinde bringen. So entstand die Veranstaltung.

Wedel Für die Haushaltsberatungen 2018 hat die Verwaltung im Auftrag der Politik die Kosten für eine Realisierung der Umgestaltung der Bahnhofstraße zu einer Gemeinschaftsstraße ermittelt. Denmach entfallen insgesamt 350.000 Euro auf die Planung und 4,15 Millionen Euro auf die Baumaßnahme an sich. Das Gestaltungskonzept wurde nach fast zwei Jahren Planung 2012 vorgestellt. Für die Umsetzung fehlte bislang das Geld.

Hamburg Hamburg steht vor einer Energiewende in der Wärmeversorgung. Das Hamburger Fernwärmenetz soll nach den Plänen von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) bis 2025 vollständig ohne den Energieträger Kohle auskommen und überwiegend aus Erneuerbaren Energien gespeist werden. Mit einem Bündel verschiedener Maßnahmen soll nicht nur das überalterte Kraftwerk Wedel in fünf Jahren ersetzt werden. Vielmehr werde das gesamte Fernwärmesystem umgebaut. „Das ist ein wichtiger Baustein, damit Hamburg seine Klimaziele erreicht“, sagte Kerstan am Donnerstag in der Hansestadt.

Schleswig-Holstein Rentner, die in Armut leben, aus der Scham-Ecke holen, ihnen die Teilnahme an Kulturveranstaltungen ermöglichen, bei wichtigen Anschaffungen unter die Arme greifen oder mal ein Taschengeld zustecken: Für dieses Engagement ist der Verein „Herbstsonne“ aus Neumünster vom Sozialausschuss des Landtags und den Sparkassen im Land mit dem Bürgerpreis 2017 ausgezeichnet worden. „Das ist ein Zeichen dafür, dass alle ehrenamtlich Engagierten wahrgenommen und anerkannt werden“, sagte Landtags-Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) bei einem Festakt im Veranstaltungszentrum Alter Güterbahnhof in Kiel. Mit der „Herbstsonne“, der in der Kategorie „Alltagshelden“ geehrt worden ist, strahlten zwei weitere Gewinner auf dem Siegertreppchen (Foto): Ann-Kathrein Gräning aus Stadum (Nordfriesland) wurde mit dem Bürgerpreis in der Kategorie „U 21“ unter anderem für ihr Engagement im Kinder- und Jugendbeirat von Niebüll gewürdigt. Und Gerd Hausotto aus Kiel bekam den Preis in der Kategorie Lebenswerk für mehr als 40 Jahre ehrenamtlichen Einsatz, etwa in der Stadtteil-Initiative „Lebendiges Hassee“. Insgesamt waren 46 Vorschläge für den Preis eingegangen. Neun davon waren als Nominierte in die engere Auswahl gekommen.