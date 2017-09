A23 : Ampeln bleiben weiter aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Schönstedt 1 von 1

von Jan Schönstedt

erstellt am 29.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Pinneberg | Die neuen Ampeln an der Autobahn 23 in Pinneberg bleiben weiterhin aus. Das Verkehrsministeriums in Kiel teilte gestern auf Anfrage von shz.de mit, dass Schleswig-Holsteins erste Zuflussregelungsanlagen in der ersten November-Hälfte in Betrieb gehen sollen. Ein genaues Datum könne nicht genannt werden. Ursprünglich war der Start für Oktober geplant.

Die Ampeln wurden im Juli an den Auffahrten Pinneberg-Mitte, Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder installiert. Dort dürfen Fahrzeuge in Zukunft nur noch einzeln auf die Autobahn fahren. Der geregelte Zufluss soll die Stau-Situation entschärfen.

Der technische Testbetrieb ist bereits angelaufen. Davon bekommen die Autofahrer jedoch nichts mit. Die Ampeln leuchten erst, wenn sie im November wirklich scharf geschaltet werden.