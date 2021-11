Voting des Tages : Ampel-Koalitionsvertrag steht – wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

25. November 2021, 18:00 Uhr

Die Parteien der geplanten Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag unter dem Titel "Mehr Fortschritt wagen" geeinigt. In dem am Mittwoch (24. November) in Berlin vom designierten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgestellten Papier stehen zentrale Vorhaben wie eine Initiative für den Bau von 400.000 Wohnungen, eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro und die Legalisierung von Cannabis.

Daher fragen wir heute:

Ampel-Koalitionsvertrag steht – wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ich bin eher zufrieden. Ich bin eher unzufrieden. Mir ist das egal. zum Ergebnis

