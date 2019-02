„Altersarmut ist weiblich“

23. Rellinger Frauenempfang: „Wohnsituation in der Gemeinde dramatisch“ / Expertin referiert über Wohnen im Alter

04. Februar 2019, 14:00 Uhr

Probleme wie Einsamkeit, aber auch die Wohnfrage beschäftigen zahlreiche Menschen – doch Altersarmut ist oft weiblich. Mit diesem Thema setzten sich die Gleichstellungsbeauftragte Rellingens, Dorathea Beckmann, und die Referentin Elisabeth Voß beim 23. Rellinger Frauenempfang auseinander. Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) und zahlreiche Frauen erschienen gestern auf der Rathaus Galerie, um sich über Impulse zum Thema „Anders Wohnen im Alter – aber wie?“ zu informieren.

„Die meisten von uns Frauen möchten in Rellingen wohnen bleiben“, betonte die Gleichstellungsbeauftragte mit Blick Richtung Bürgermeister. Zukünftig sei bei dieser Thematik jedoch auch in der Gemeinde mit Problemen zu rechnen. Denn viele mit schmalen Renten ausgestattete Frauen könnten sich das Leben in ihren Wohnungen künftig nicht mehr leisten. Die Gleichstellungsbeauftragte forderte insofern einen Perspektivwechsel. Sie forderte die Besucher auf, sich zu vernetzen und mutige Impulse zu geben.

Referentin Voß stellte im Anschluss zahlreiche spannende Projekte zum Thema Wohnen vor. Dazu zählten Prestige-Vorhaben wie „Sieben Linden“ in der Gemeinde Beetzendorf und der Lebensgarten Steyerberg. Doch auch auf verschiedene genossenschaftliche Wohnformen kam Voß zu sprechen und erläuterte im Detail die Möglichkeiten der Umsetzung. „Wohnen ist die dritte Haut des Menschen. Wohnen ist ein Menschenrecht“, betonte sie. Was die Wohnpreise in Rellingen betrifft, zeigte sich Voß schockiert. „Diese Entwicklung ist dramatisch und erinnert mich an die Berliner Innenstadt“, sagte sie.

Zahlreiche Frauen nutzten die Gelegenheit des Empfangs, um sich im Anschluss an den Vortrag sowie beim Austausch im Ratssaal zu vernetzen. Stände der Projektgruppe „Brot für die Welt“ und „Seife der Heimat“ rundeten den Empfang ab. Die Rellinger Projektgruppe PE unter Leitung von Angelika Wilder bietet mittlerweile mehr als 20 verschiedene Seifen zum Verkauf an. Musikerin Amber Breunis bereicherte die Veranstaltung mit pfiffig-frechen Liedern über starke Frauen, aber auch melancholischen Songs wie „Memory“.

„Ich bin von der Veranstaltung begeistert. Man merkt, etwas anpacken zu können“, sagte Gudrun Hacker (Grüne). „Wer hier teilnimmt, verspürt das gegenteilige Gefühl von Verlorensein“, bilanzierte sie. CDU-Politikerin Hiltraud Ritter rechnet damit, dass es im Kreis Pinneberg mehr Zeit benötige, um dem erforderlichen Bedarf an Wohnprojekten für Frauen gerecht zu werden. Die Grundstückspreise seien zu hoch. Es gelte erst, sich an die Auflösung des Rattenschwanzes zu begeben.